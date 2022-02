Per ravvivare il rapporto di coppia e ritrovare la passione ecco una tisana afrodisiaca dagli ingredienti esotici e un po’ piccanti

I rapporti di coppia, si sa, spesso iniziano con euforia, romanticismo ed un po’ d’incoscienza. Con il passare del tempo, però, queste emozioni si affievoliscono, lasciando a volte il posto alla noia e alle incomprensioni. La complicità e il desiderio calano e le farfalle nelle stomaco volano via inesorabilmente. In tutto questo, la routine quotidiana di certo non aiuta: il lavoro, la famiglia e gli impegni contribuiscono ad aumentare lo stress, la stanchezza e la poca voglia di condivisione.

Quello che conta, tuttavia, è essere consapevoli che l’amore è fatto di alti e bassi, di concessioni e tolleranza. Soprattutto dopo tanto tempo insieme, è normale litigare per poi fare la pace e comportarsi come se niente fosse accaduto.

Consigli su come rompere la monotonia

Per ravvivare il rapporto di coppia e ritrovare la passione, è possibile adottare comportamenti utili a dare una svolta positiva a quelle storie troppo razionali.

Prendere le cose con leggerezza e sdrammatizzare di tanto in tanto aiuterà a rendere meno pesanti certe situazioni e ad affrontare il tutto con maggiore positività.

Non dare per scontato che in una coppia ci si capisca al volo. Non è sempre così e la comunicazione, quella sana e gentile, rimane il modo migliore per approcciarsi con il/la partner e giungere ad un punto d’incontro.

Prendere a volte l’iniziativa e proporre qualcosa di diverso da fare insieme è un buon modo per uscire dalla routine di coppia. Una gita fuori porta o una giornata dedicata al benessere presso una SPA sono delle ottime soluzioni.

Sorprendere la propria metà con dei regali, pur non essendoci occasioni particolari, è un modo per farla sentire importante.

Coltivare interessi personali, fuori dalla coppia, è utile per lavorare sulla propria autostima. Stare bene con sé stessi è un ottimo incentivo per far stare bene anche l’altro.

È importante, poi, provocare l’incontro: stare vicini mentre si guarda un film, stringersi la mano, farsi una carezza. Ogni piccolo gesto può fare la differenza all’interno di un rapporto di coppia, specialmente se duraturo.

Infine, creare in casa atmosfere romantiche che possano sedurre ed affascinare l’altro. Ad esempio, mettere della musica rilassante, preparare una cenetta o una calda tisana afrodisiaca è la giusta maniera per ritrovare la passione ed accendere il desiderio. Tutto il resto verrà da sé.

Per ravvivare il rapporto di coppia e ritrovare la passione ecco una tisana afrodisiaca dagli ingredienti esotici e un po’ piccanti

Esistono erbe in grado di rilassare, svuotare la mente e rafforzare il sentimento reciproco. Ecco come preparare una tisana dal gusto e dal profumo sorprendente, che non può non inebriare corpo e spirito.

Gli ingredienti:

tè nero;

zenzero;

anice stellato;

cardamomo;

cannella;

noce moscata.

È necessario preparare un mix con tutte le spezie, tranne la noce moscata, e mettere a scaldare l’acqua. Quando questa frigge ma non bolle, mettere in infusione le spezie e dare il tocco magico: una spolverata di noce moscata. È proprio questo ingrediente che, grazie alle sue proprietà afrodisiache, aiuterà a rendere il momento indimenticabile.

Non resta che filtrarla, gustarla con la propria dolce metà e godere di un’esperienza multisensoriale unica.