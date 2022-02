Tornare alla normalità vuol dire anche tornare a fare sport in maniera completa ed efficace. Ci siamo riscoperti per quasi 2 anni un popolo di maratoneti. Poi c’è stato il boom delle iscrizioni agli sport singoli, come tennis e atletica che permettevano l’attività. Per non parlare del successo incredibile del padel, diventato un vero e proprio effetto culturale. Ma adesso che siamo tornati anche in piscina e in palestra, nulla ci vieta più di riprendere l’agognata forma fisica. Anche perché non dimentichiamoci la famosa “prova costume”, alla fine dietro l’angolo. Proprio per essere in forma smagliante per la spiaggia, miriamo anche a investire sui glutei. Una parte del corpo che i maschietti ammirano e le donne temono.

L’importanza di un attrezzo unico ma polivalente

Abbiamo visto come ci siano attrezzi meno conosciuti, ma in grado di rinforzare gambe e braccia come pochi. Quando parliamo invece di fondoschiena, è inevitabile pensare a cyclette e spinning. Quest’ultima, poi in versione acquatica è un vero e proprio portento. Tanto da essere super utilizzata anche dagli atleti professionisti. Sia normalmente, che in fase di recupero post traumatico. Ma il partner perfetto per agire sul sedere potrebbe essere lo stepper. Vediamo di capire il perché coi nostri Esperti.

Per rassodare i glutei e perdere peso guadagnandoci in salute questo attrezzo economico da mettere in casa potrebbe essere l’ideale

Come primissima cosa, anticipiamo già con la nostra risposta, la possibile prima domanda dei nostri Lettori. Usare lo step in allenamento, significa puntare a rinforzare la forza e la resistenza di tutta la muscolatura degli arti inferiori.

Il che equivale a coinvolgere nello sforzo:

i glutei; i bicipiti femorali; i quadricipiti femorali.

Secondo le tabelle specialistiche sportive, una mezz’oretta di stepper equivarrebbe a bruciare circa 300 calorie. E siccome le tabelle di comparazione si riferiscono spesso a 1 ora, equivarrebbe a circa 600 calorie bruciate. Decisamente un bel dispendio a favore della cura del nostro fisico.

Ci sono almeno 5 benefici riconosciuti dallo stepper

Per rassodare i glutei e perdere peso guadagnandoci in salute, quindi lo stepper sarebbe un grande alleato. A detta degli esperti universali di sport e fitness, sarebbero almeno 5 i benefici di allenarsi con lo stepper:

migliorare il tono muscolare delle zone coinvolte;

aiutare la circolazione e il cuore;

allontanare lo stress e i cattivi pensieri;

perfezionare e migliorare l’equilibrio;

smaltire calorie e dimagrire.

Ovviamente, lo stepper da solo non può fare miracoli, ma va abbinato a una dieta equilibrata, ricca di acqua, nutrienti e povera di grassi. Se soffriamo di problemi cardiaci o di sovrappeso, prima di darci allo stepper, chiediamo consiglio al nostro medico, per un’eventuale visita sportiva anche semplicemente non agonistica.

