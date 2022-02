Avere glutei sodi e senza quell’antiestetica cellulite è il sogno di tutte le donne.

Un sedere alto e voluminoso che valorizza e riempie qualsiasi abito è il desiderio che accomuna tutte.

Va detto che i glutei sono il muscolo più grande e potente del nostro corpo. Hanno diverse funzioni oltre a quella estetica, infatti sono implicati in numerosi processi.

Migliorarne l’aspetto aumentandone il volume significa appunto migliorare anche il nostro movimento corporeo, nonché la nostra postura. Infatti i glutei meno sviluppati sono e maggiore sarà la possibilità di soffrire di disturbi come il mal di schiena. In più con il passare del tempo la mancanza di sviluppo di un muscolo così importante può far diventare difficile anche compiere alcuni banali movimenti come l’alzarsi dal letto o dalla sedia, ma anche banalmente camminare.

Insomma i glutei oltre ad essere degli ottimi alleati di bellezza sono anche fondamentali per migliorare le nostre prestazioni fisiche.

Per rassodare ed alzare i glutei anche a 50 anni basta 1 solo attrezzo di 10 euro da usare a casa che aiuterebbe ad eliminare anche la cellulite

Per aumentare la loro massa è indispensabile fare delle piccole attenzioni che riguardano anche l’ambito alimentare. In più è doveroso allenarli.

La buona notizia è che per allenarli e svilupparli non è per forza necessario passare ore in palestra. È possibile allenarli bene anche da casa e con qualche piccolo attrezzo ed esercizio mirato.

Bande elastiche e cavigliere

Per allenare i glutei abbiamo bisogno di bande elastiche.

Prima di iniziare a svolgere i nostri esercizi con le bande, è indispensabile fare un riscaldamento dell’anca attraverso esercizi di mobilità della stessa.

Le bande elastiche sono un ottimo alleato che ci permette di lavorare bene il medio gluteo. Per ottenere dei risultati eccellenti basterà effettuare una serie di esercizi come il passo granchio, jump squat con elastico, abductor da seduti e spinte indietro della gamba.

Per aumentarne il volume meglio ancora procurarsi altro piccolo attrezzo come le cavigliere. Queste ci permettono di dare una stimolazione maggiore sul grande e piccolo gluteo. Con questo attrezzo possiamo effettuare esercizi come i così detti kick back, che non sono altro che delle alzate posteriori della gamba in posizione quadrupedica.

Tuttavia è bene ricordare che i carichi utilizzati in palestra sono degli ottimi alleati per aumentare la massa muscolare e rendere il corpo più armonioso e gradevole in tempi ridotti.

Chicche di volume

Per aumentare i glutei è inoltre indispensabile evitare di allenarli tutti i giorni, stressandoli più del dovuto senza mai dargli la possibilità di recupero.

Ma anche alimentarsi nel miglior modo possibile evitando giornate di digiuno e pasti scarsi in proteine che potrebbero causare l’effetto contrario.

In più ricordiamo che aumentare la massa muscolare a discapito della massa grassa permette di ridurre anche quel fastidioso inestetismo come la cellulite. Un’infiammazione tissutale che fa apparire la pelle frastagliata e avvallata da buchi.

Infine e non per importanza troviamo l’idratazione che è indispensabile per un corpo in salute ed esteticamente bello. A tal proposito ecco qualche piccolo trucchetto per bere di più durante le giornate.

Quindi, per rassodare ed alzare i glutei, potrebbero bastare semplici esercizi da fare anche comodamente a casa.

