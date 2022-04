È necessario dedicare del tempo alla cura del proprio corpo, non solo con creme, maschere, scrub e pediluvi, ma anche praticando attività fisica. Dovremo farlo sempre con costanza, per tutti i mesi dell’anno, ma a maggior ragione prima dell’estate, se vogliamo asciugare il fisico e renderlo più sodo.

Per sfoggiare con soddisfazione le proprie gambe allenate, e avere un lato B di marmo, senza ingrossare troppo i muscoli, basterebbe fare qualche esercizio al giorno. Se ci abitueremo a ritagliare anche solo qualche ora a settimana, potremo notare i risultati in pochi mesi.

Per rassodare e tonificare gambe e glutei senza ingrossarli basterebbe questo allenamento casalingo che asciuga e da fare con elastico e sedia

Non servono necessariamente attrezzi professionali per allenarci, potremo, ad esempio, fare delle camminate veloci vicino casa, o addirittura rimanere comodamente a casa, utilizzando ciò che ci circonda.

Potremmo sfruttare una semplice sedia per svolgere dei semplici esercizi rassodanti, che ci permettono di rinforzare i muscoli e definire le forme.

Il primo esercizio è da fare seduti su una sedia resistente, con la spalliera, e serve per attivare i quadricipiti. Posizioniamoci sulla punta della seduta e teniamo la schiena ben dritta, afferriamo con le mani sul retro la base dello schienale. Stringiamo tra le caviglie una bottiglia d’acqua riempita a metà, per non esagerare con il carico, solleviamo le gambe mantenendole distese.

Dovremo formare un angolo di 90° con il busto. Mantenendo le cosce parallele al terreno, rimaniamo in posizione per qualche secondo e poi ripoggiamo i piedi a terra.

Il secondo esercizio si svolge in piedi, appoggiando gli avambracci allo schienale della sedia, così non sforzeremo la zona cervicale. Per allenare i glutei, alterniamo prima una gamba, poi l’altra, sollevandola indietro e piegando il ginocchio, mantenendo il piede a martello. Ripetiamo il movimento di ogni gamba per 10 volte.

Un altro attrezzo casalingo

Per rassodare e tonificare gambe e glutei potremmo usare anche un elastico, ma se non lo abbiamo, sostituiamolo con dei vecchi collant in nylon. Per allenare la parte inferiore del corpo, rimaniamo in piedi e mettiamo l’elastico sopra il ginocchio, poi effettuiamo dei classici squat, facendo attenzione alla schiena.

Un altro esercizio, perfetto per l’interno coscia, ma anche per i glutei si svolge a terra, anche su un normale tappeto. Distendiamoci su un fianco appoggiandoci su un gomito e inseriamo l’elastico all’altezza delle caviglie.

La gamba che poggia a terra rimane ferma. Mentre alziamo l’altra di mezzo metro circa, dovremo sentire la resistenza dell’elastico. Ripetiamo l’esercizio per almeno 10 volte, alternando prima un lato poi l’altro.

Quando saremo più allenati potremo aumentare il numero degli esercizi e aumentare la resistenza dell’elastico.

Approfondimento

Per aiutare ad aumentare la massa muscolare ed avere una pancia sgonfia basterebbero questi semplici esercizi