L’osteoporosi è una malattia cronica che colpisce una donna su tre, dopo i 50 anni. Questo perché i cambiamenti ormonali e la menopausa accelerano il processo che porta alla riduzione della massa ossea.

Il tessuto scheletrico diventa più fragile e più soggetto a fratture e rotture. L’osteoporosi non è una malattia immediata, cioè non fornisce segnali eclatanti, ma può essere diagnosticata solo attraverso dei controlli specifici o dopo una frattura. Quindi, per rallentare l’invecchiamento delle ossa e rafforzarle, è necessario intervenire prima della menopausa.

Non sottovalutiamo l’alimentazione

Ma con l’avanzare dell’età, oltre alla possibilità di sviluppare l’osteoporosi, potrebbe anche verificarsi un aumento del peso corporeo. A seguito dei cambiamenti ormonali, il metabolismo potrebbe inesorabilmente rallentare. Ma non solo, si potrebbe ingrassare anche a causa delle abitudini sbagliate, per la mancanza di sonno, la sedentarietà o i problemi alla tiroide.

In questi casi, l’alimentazione svolgerebbe un ruolo fondamentale. Infatti, portare in tavola dei cibi specifici potrebbe aiutarci a rafforzare le ossa e sgonfiare la pancia. Possiamo, ad esempio, pensare a questo semplice vegetale di stagione, che non solo ha poche calorie ma, inaspettatamente, potrebbe anche prevenire l’osteoporosi.

Non sottovalutiamo l’importanza dell’attività fisica, definita un vero e proprio farmaco naturale. Non solo ci aiuta a rimanere in forma, ma a prevenire, anche, determinate malattie. A tal proposito ecco quanto camminare ogni giorno per rafforzare le ossa e ridurre lo stress.

Per rallentare l’invecchiamento delle ossa e dare una sferzata al metabolismo questa bevanda sarebbe un vero fenomeno

L’alimentazione sana, quindi, sarebbe importante per prevenire l’osteoporosi e rimanere in forma. Ma non tutti sanno che anche una bevanda molto conosciuta potrebbe aiutarci.

Parliamo del tè verde, un concentrato di proprietà curative e gusto. Una delle bevande più consumate al Mondo. Si ottiene dalla pianta della Camelia Sinensis e non subisce il processo di fermentazione.

Le sue proprietà sono davvero innumerevoli. Una bevanda dalle ottime doti antiossidanti che favorirebbe la mineralizzazione dei tessuti e quindi, di conseguenza, sarebbe utile nella prevenzione dell’osteoporosi.

Ma non solo, il tè verde potrebbe accelerare il processo metabolico e sciogliere i grassi. Favorirebbe anche la diuresi e quindi agirebbe sulla ritenzione idrica e sulla cellulite.

Ma facciamo attenzione, perché il tè verde potrebbe interagire negativamente con alcuni farmaci. Inoltre, la presenza della caffeina rende la bevanda poco adatta ai bambini e a chi soffre di stati di ansia o insonnia. Come sempre, consigliamo un consulto con il proprio medico di fiducia.

