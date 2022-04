Siamo soliti utilizzare le spezie in cucina per dare un colore e un sapore diverso ai nostri piatti. E non sono poche le preparazioni che assumono un gusto inconfondibile proprio grazie a una spezia. Tra queste c’è ad esempio il risotto alla milanese, un primo gustoso che appartiene alla tradizione lombarda, caldo e buono, la cui caratteristica principale è la colorazione gialla.

Questa gli viene regalata dall’utilizzo, nella ricetta, dello zafferano, una sostanza vegetale molto pregiata ma che è possibile trovare facilmente al supermercato. Non tutti sanno, però, che lo zafferano non ha solo la proprietà di cambiare colore e sapore ai piatti. Per rallentare l’invecchiamento bisognerebbe portare a tavola proprio questa spezia, che potrebbe offrire a chi la consuma in maniera controllata anche molti altri benefici.

Lo zafferano

La spezia dello zafferano si ricava dagli stigmi di un fiore delle Iridaceae, piante perenni che crescono in Asia e in Europa ma sono coltivate anche in Italia. La coltivazione dello zafferano è infatti prevalente nelle Regioni italiane del Centro come l’Abruzzo, l’Umbria, la Toscana e le Marche e in Sardegna, presso zone collinari e calde.

La spezia estratta dalle piante si usa in cucina a fine cottura, per l’aromatizzazione sia di primi come pasta e riso, che di secondi come carni bianche e pesce, che di dolci. Ma le sue proprietà non sarebbero solo relative al gusto.

Per rallentare l’invecchiamento bisognerebbe portare a tavola questa spezia pregiata facile da trovare al supermercato e che insaporisce e colora il risotto

Come sostiene l’autorevole istituto Humanitas, lo zafferano sarebbe una spezia adoperata in varie medicine tradizionali per le sue proprietà antisettiche, digestive e antiossidanti. Queste ultime, in particolare, sarebbero dovute alla presenza di nutrienti come le vitamine A e C e di minerali come il selenio e il manganese. Le sostanze dalle proprietà antiossidanti aiuterebbero l’organismo a proteggersi dallo stress ossidativo, che sarebbe responsabile dell’invecchiamento precoce, e dal rischio tumorale.

Lo zafferano conterrebbe inoltre le vitamine del gruppo B e minerali come il potassio, il calcio e il fosforo, rispettivamente utili e che proteggerebbero la salute del cuore, delle ossa e del cervello. La spezia sarebbe inoltre ricca di fibre favorevoli alla buona salute dell’intestino.

Certamente il consumo di zafferano a fini terapeutici sarebbe da dosare con moderazione e suggerito solo dal consiglio di uno specialista.

Una ricetta con lo zafferano

Ecco ora una ricetta particolare da preparare con lo zafferano. Si tratta di un dolce al cucchiaio da servire a fine pasto. Per prepararlo sono necessari:

1 bustina di zafferano;

2 uova;

150 g di ricotta;

80 g di zucchero.

Rompete le uova in una ciotola, sbattetele con lo zucchero con una frusta e lavorate fino ad ottenere una crema. Versate dentro la ricotta e la bustina di zafferano e continuate a lavorare con la frusta. Versate la crema ottenuta in bicchieri di vetro e lasciate a riposo in frigo per due ore. Trascorso il tempo prelevate e servite il dolce con un cucchiaino.

Lettura consigliata

Per eliminare le borse sotto gli occhi una soluzione ottimale è questa crema davvero straordinaria