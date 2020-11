Più volte su queste pagine ci siamo occupati di titoli sottovalutati in trend ribassista e sempre abbiamo spiegato che la sottovalutazione di per sè non è il solo indicatore che basta per comprare in Borsa. Alla sottovalutazione infatti deve abbinarsi la tendenza rialzista. I grafici tendono a scontare tutto e se un titolo è sottovalutato, ma non viene comprato, qualcosa non va. Noi riteniamo che il mercato, e la sua domanda ed offerta, siano valori che vadano “a braccetto”. In altre parole: fra di loro sono interdipendenti. Per questo titolo sottovalutato del 100% ed oltre è arrivato il momento della riscossa? A chi ci riferiamo?

A D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) che in questo momento quota a Piazza Affari a 0,0923. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,0638 ed il massimo a 0,1566.

La società opera come compagnia di trasporto marittimo in tutto il mondo.

In base al modello del discounted cash flow calcoliamo un prezzo di fair value a 0,46 con una sottovalutazione davvero straordinaria. Leggiamo inoltre 4 raccomandazioni di analisti che invece stimano un fair value in area 0,16.

Per questo titolo sottovalutato del 100% ed oltre è arrivato il momento della riscossa?

Il titolo scende da diversi anni. Basti ricordare che nell’anno 2007 ha toccato un massimo di 2,98 euro. Da quei livelli la perdita fino ad oggi è stata superiore al 95%. Cosa fare? Come comportarsi? Potrebbe essere arrivato il momento di comprare e di assistere a dei forti rialzi?

Dal punto di vista grafico iniziamo ad essere davvero ottimisti e iniziamo a pensare che il minimo segnato nel 2020 potrebbe essere quello definitivo e di ripartenza duratura.

La nostra strategia di investimento? Comprare il titolo ai livelli attuali con stop loss a 0,0874 ed obiettivo primo a 0,15 da raggiungere per/entro i prossimi 6/12 mesi. Sul time frame giornaliero e settimanale si sono formati dei pattern rialzisti che lasciano ben sperare. Obiettivo intermedio 0,1296. Una chiusura mensile superiore a questo livello farebbe archiviare il ribasso poliennale.

Si procederà per step.