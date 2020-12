Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa si è occupata in più occasioni dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per i lavoratori. Sappiamo quindi che esistono precisi requisiti minimi per inoltrare domanda di pensionamento all’INPS. Per alcune categorie di lavoratori pubblici, la normativa prevede anche ulteriori limitazioni. In particolare, i lavoratori del comparto scolastico, tra cui insegnati e dirigenti scolastici possono concludere la carriera solo in specifici momenti. Ossia in corrispondenza della conclusione di un anno scolastico come previsto dall’articolo 12 del CCNL di riferimento. L’obbiettivo è tutelare la continuità didattica evitando sostituzioni durante l’anno scolastico. Mentre per i professori la possibilità di presentare richiesta di pensionamento scade in questi giorni, i presidi hanno ancora tempo. Insomma, per questi lavoratori ancora poche settimane per andare in pensione a 58 anni nel 2021.

La nota del MIUR

Lo scorso 13 novembre, il Ministero ha pubblicato la nota numero 36103. In questo documento, il MIUR specifica le modalità di richiesta di pensionamento per i lavoratori della scuola. Abbiamo analizzato quanto previsto per il personale docente in un recente approfondimento. Per i dirigenti scolastici, invece, la data ultima per richiedere il pensionamento a partire da settembre prossimo sarà il 28 febbraio. Per questi lavoratori ancora poche settimane per andare in pensione a 58 anni nel 2021 se rientranti in una specifica categoria. La scadenza prevista è tassativa, come stabilito dall’ultimo CCNL di settore a tutela del corretto funzionamento della pubblica istruzione. I lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti previsti dalla normativa potranno presentare domanda di pensionamento o di permanenza in servizio. La quiescenza, infatti, non è obbligatoria ma segue quanto previsto dall’articolo 1 comma 257 della Legge 208/2015.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per questi lavoratori ancora poche settimane per andare in pensione a 58 anni nel 2021

Per richiedere il pensionamento al primo settembre prossimo, i dirigenti interessati dovranno presentare domanda telematica entro fine febbraio. Invece, per le sole province autonome di Aosta, Treno e Bolzano varranno anche i moduli cartacei disponibili presso le locali sedi INPS. I lavoratori potranno optare per la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 67 anni di età oppure potranno richiedere il pensionamento anticipato. In questo caso il diritto scatterà con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne ed un anno in più per gli uomini. Le lavoratrici rientranti nei requisiti previsti per Opzione donna potranno invece chiedere la pensione a 58 anni. Per loro l’INPS calcolerà il futuro trattamento economico con il sistema esclusivamente contributivo.