Le erbe aromatiche sono un ingrediente fondamentale della nostra tradizione culinaria. Riescono a dare una nota di sapore in più a ogni piatto, e sono utilissime per insaporire non soltanto sughi e risotti, ma anche contorni e insalate. Alcune possono essere consumate anche da sole, per esempio la salvia, che è buonissima fritta con la pastella e consumata come snack (ecco la ricetta). Purtroppo però, non sempre abbiamo la possibilità di utilizzare in cucina piante aromatiche appena raccolte, e a volte ci tocca tenerle in un vaso per diversi giorni. Ma un rametto di rosmarino o timo tenuto in vaso è altrettanto buono di uno appena tagliato? E per quanto tempo si possono tenere in vaso le aromatiche recise?

Rosmarino e alloro durano di più di basilico e prezzemolo

La risposta dipende dal tipo di pianta. Alcune piante aromatiche sono per loro natura molto più coriacee e resistenti di altre, e si possono conservare per diversi giorni. Esempio principale è il rosmarino, che sarà buonissimo anche se reciso da una decina di giorni. Anche l’alloro si conserva a lungo, seguito da salvia e menta. Altre piante sono più delicate, e andrebbero utilizzate in cucina entro tre o quattro giorni dalla raccolta. Prima fra tutte il basilico, soprattutto la varietà di basilico dolce, che può appassire o annerire in fretta una volta separato dalla pianta. Anche il prezzemolo non resiste a lungo fresco, ma è possibile tritarlo e congelarlo per lunghi periodi. Ma esistono degli accorgimenti per far durare più a lungo le aromatiche recise. Vediamo per quanto tempo si possono tenere in vaso le aromatiche recise utilizzando qualche trucco per farle durare più a lungo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Teniamo le aromatiche recise in un luogo fresco, lontano dalla cucina

Il primo accorgimento è quello di tenere le aromatiche recise in un luogo fresco, lontano da sbalzi di calore e dalla luce diretta del sole. È meglio quindi non tenerle in cucina. Mettiamole in una stanza più fresca e non direttamente vicino alla finestra. Ricordiamoci anche di cambiare l’acqua almeno ogni due giorni. Con questi accorgimenti, le nostre aromatiche potranno durare anche diversi giorni in più.