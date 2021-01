A chi non è mai capitato di trovare nel mobile del bagno dei prodotti di bellezza che ci eravamo dimenticati di avere? Magari aperti, ma ancora quasi pieni? In questo caso, è naturale chiedersi se i prodotti aperti siano ancora utilizzabili, se siano efficaci e, soprattutto, se si corrano dei rischi utilizzando dei prodotti già aperti da un po’.

In alcuni casi è purtroppo necessario sbarazzarsi dei prodotti vecchi, ma a volte possiamo ricominciare a utilizzarli senza alcun timore. Vediamo per quanto tempo possiamo usare una crema di bellezza dopo aver aperto la confezione.

L’etichetta indica entro quanto tempo il prodotto deve essere consumato

Se utilizziamo un profumo o uno smalto aperto da molto tempo, la cosa peggiore che può succedere è che questi prodotti abbiano perso la propria efficacia. Quando si tratta di creme, però, possiamo anche correre dei rischi per la nostra pelle. Ovviamente una crema scaduta va sempre buttata. Ma se il prodotto non è scaduto, ma aperto da un po’, possiamo ancora utilizzarlo? Per quanto tempo possiamo utilizzare una crema di bellezza dopo averla aperta?

In molti casi, è l’etichetta della crema stessa a darci la risposta, si tratta soltanto di saperla leggere.

Sui prodotti di bellezza è stampato un simbolo che ci indica perfettamente per quanto tempo possiamo usare il prodotto una volta aperto. Si tratta di un disegno stilizzato di una confezione aperta, con un numero all’interno, seguito dalla lettera M. La lettera M sta per ‘mesi’, e indica entro quanti mesi dopo l’apertura dobbiamo consumare la crema.

Per quanto tempo possiamo usare una crema di bellezza dopo aver aperto la confezione?

Le indicazioni dell’etichetta non bastano. Ovviamente, è necessario anche compiere un esame visivo del prodotto prima di decidere se utilizzarlo. Soprattutto le creme in tubetto possono contaminarsi o sporcarsi, ed è sconsigliabile utilizzarle anche se non è ancora trascorso il periodo dopo l’apertura indicato sull’etichetta.

Attenzione anche alle creme solari, che devono sempre essere al top della qualità se non vogliamo rischiare danni alla pelle. Dopotutto, sono le migliori alleate contro rughe e invecchiamento precoce della pelle. Possiamo utilizzarle anche dopo un anno, ma solo se sono state conservate con attenzione e ben chiuse, e se non sono contaminate da altre sostanze.