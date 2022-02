Per qualità della rete e velocità di navigazione sarebbe questo il migliore operatore telefonico in Italia secondo un’indagine

Ottime notizie per i consumatori. Sono infatti arrivati i risultati del monitoraggio riguardante i maggiori operatori telefonici attivi sul territorio nazionale. Questi sono al centro delle attenzioni di molte associazioni di consumatori. Infatti, utilizzare un cellulare comporta molte spese. E il servizio fornito potrebbe condizionare la qualità anche del lavoro degli utenti.

Inoltre, come è facile intuire, in pochi mesi l’affidabilità dei marchi potrebbe cambiare sensibilmente. Così, Altroconsumo ci aggiorna su come si sia evoluta la situazione. Ma vediamo quali sono i parametri utilizzati e cosa si intende per qualità della rete e velocità di navigazione.

I dati considerati

Qualche mese fa era uscito il dato riguardante la prima metà del 2021. Ora i dati sono stati aggiornati e ci danno una visione d’insieme analitica. La differenza sostanziale tra le rilevazioni è costituita dalla fine della quarantena. Fino a maggio 2021 le didattiche a distanza, le conferenze e le riunioni si svolgevano per lo più da remoto. Questo condizionava di molto i parametri e la velocità rilevati. Le connessioni mobili erano molte, prolungate, ravvicinate nello spazio e condizionate da un sovraccarico nelle linee. Inoltre, avvenivano nella maggior parte dei casi in luoghi al chiuso. I risultati appena usciti invece riguardano situazioni di quasi completa normalità. Si potrebbero dunque considerare complessivamente più affidabili.

Il test ha riguardato quattro parametri: la misurazione della velocità di scarico e caricamento dati; la velocità nella visione di un filmato su Youtube; la velocità di navigazione su alcuni siti Internet e il cosiddetto periodo di latenza (tempo intercorso tra inserimento di un indirizzo e raggiungimento del sito). Tutto ciò è stato possibile grazie agli utenti che utilizzavano l’app gratuita CheBanda.

Questa permette di verificare la velocità della propria connessione e di campionare i dati per i sondaggi. Infatti, i dati raccolti permettono di stilare una classifica basata sull’esito dei test nelle varie aree geografiche. Si tratterebbe dunque di una valutazione comparativa, volontaria a e diffusa. Ed ecco i risultati riguardanti i quattro operatori maggiori.

L’operatore più efficiente, secondo l’indagine in questione, sarebbe Vodafone, che guida la classifica con 26.500 punti. Il primo posto ha un margine di rilievo di vantaggio. Si potrebbe dunque concludere che al momento Vodafone offre i servizi più rapidi e qualitativi.

Per qualità della rete e velocità di navigazione sarebbe questo il migliore operatore telefonico in Italia secondo un’indagine

Il secondo posto è occupato da Wind-Tre con circa 23.500 punti. A distanza molto ravvicinata si posiziona l’operatore Iliad, con circa 23.000 punti. Il dato interessante riguarderebbe il progressivo miglioramento di quest’ultimo operatore. Si è fatto riconoscere per il diverso rapporto con il cliente. In particolare, ha eliminato le sedi fisiche costituite dai negozi. Questo permette di fornire tariffe molto concorrenziali. Di fatto per realizzare una SIM Iliad si può operare in completa autonomia. Nel 2020 questo operatore aveva registrato circa 15.000 punti. Il servizio sarebbe dunque in progressivo miglioramento. Questo rappresenta una indicazione rilevante per utenti interessati a cambiare compagnia. Peraltro, una delle politiche aziendali sarebbe quella di promettere la massima trasparenza sui costi. La compagnia francese, cioè, si propone di non effettuare rialzi sulle tariffe accordate.

Il quarto posto invece viene occupato da Tim con circa 19.000 punti. Occorre sottolineare che i dati riguardano quasi esclusivamente le connessioni che utilizzano le tecnologie 4G. Infatti, gli utenti che si sono sottoposti al test sul funzionamento del 5G sono una percentuale esigua rispetto a più di 80.000 test effettuati nel 2021. Infine, si tratta di dati che non sono estesi omogeneamente sul territorio nazionale. Sarebbero molto più incidenti, dunque, le aree urbane molto abitate.