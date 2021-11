Ci sono reazioni del nostro corpo di cui spesso ci vergogniamo. Spesso anche delle più naturali e semplici. Azioni che tutti fanno, cose che a tutti succedono. Eppure in un mondo sempre più proiettato verso il falso perbenismo e l’apparire sopra ogni cosa, sembra imprudente solo parlarne. Ci sono problemi quotidiani legati al nostro corpo che quasi è impossibile affrontare. Spesso questo porta a inibirsi e ad avere remore che non dovrebbero sussistere.

Per l’uomo, per esempio, esiste un comune problema che, però, è già sbagliato definire come tale. Abbiamo già parlato di depilazione maschile, i pro e i contro. Abbiamo visto come sia una pratica che si sta diffondendo tra i maschi, soprattutto per mostrare un fisico più curato. I peli del corpo dell’uomo possono provocare spesso un fenomeno che può far sorridere, ma anche vergognare. Stiamo parlando della lanugine dell’ombelico.

Per qualcuno è imbarazzante per altri motivo di curiosità ma ecco perché accade questa cosa solo agli uomini

Abbiamo letto tempo fa come mai si forma la lana nell’ombelico e perché potrebbe essere un buon segno. Oggi vogliamo parlare di come rimediare a questo piccolo inconveniente. Innanzitutto non facendoci condizionare. Dobbiamo sapere che è normale trovare la lanugine nell’ombelico, soprattutto d’inverno, se utilizziamo un capo come le maglie intime. Già eliminando questo, parte del problema si risolverebbe. Le camicie o le magliette di cotone, aderendo meno alla superficie del nostro corpo, infatti, sono meno soggette a rilasciare residui di tessuto.

Se invece non riusciamo a rinunciare al calore e alla protezione di una maglietta intima, allora dovremo procedere a una più accurata pulizia dell’ombelico. Fermo restando che non esiste una vera e propria soluzione definitiva del problema, potremmo attenuarla molto agendo in questo modo. Per prima cosa asciugando bene l’ombelico dopo esserci fatti la doccia. Essendo una parte incava è facile che si creino residui di sapone e acqua. Di conseguenza, una buona asciugatura è necessaria, oltre alla successiva pulizia.

Pulizia ombelicale

Potremmo pulire l’ombelico con dell’olio essenziale di tea tree da passare sull’ombelico con una punta di cotton fioc oppure con dell’olio di rosmarino, seguendo lo stesso procedimento. Comunque come detto in precedenza, la pulizia dovrebbe essere una procedura da compiere ogni giorno, soprattutto d’inverno, per garantire a uno dei punti nevralgici del nostro corpo la necessaria cura. Per qualcuno è imbarazzante per altri motivo di curiosità ma ecco perché accade questa cosa solo agli uomini è presto detto, per colpa dei peli. Di conseguenza, come si vuol dire, per eliminare il problema alla radice, possiamo procedere con una costante depilazione dei peli sulla pancia. Prima di optare per questa soluzione, però, è bene sapere che la lanugine non è un problema, ma solamente una cosa che può capitare. Come tale, non deve crearci nessun tipo di imbarazzo.