Cucinare e allo stesso tempo pensare alle occupazioni della casa e della famiglia, a volte, può comportare qualche inconveniente. Uno di questi è di dimenticare la pentola sul fuoco, così che si bruci al fondo e il cibo rimanga attaccato. Le incrostazioni di bruciato non sono facili da eliminare. Allora per pulire una pentola bruciata ecco 3 trucchi che eliminano l’incrostazione con rimedi naturali e casalinghi.

Pulizie di casa e soluzioni

In casa ci si confronta, a volte, con qualche problema, che non si sa bene come risolvere. Uno di questi è l’ingiallimento del rivestimento in plastica degli elettrodomestici. L’ingiallimento non è una sporcizia come le altre, e richiede qualche accorgimento particolare. Ci vuole certamente uno sbiancante efficace per pulire gli elettrodomestici di casa.

Il limone è un ingrediente molto versatile nelle pulizie, al pari del bicarbonato e dell’aceto. Si impiega per rimuovere il grasso e anche per profumare. La sua buccia è una vera spugna naturale che si può impiegare in casa per tante necessità dell’ultimo momento.

Per pulire una pentola bruciata ecco 3 trucchi che eliminano l’incrostazione con rimedi naturali e casalinghi

Ognuno cerca di prendersi cura nel migliore dei modi della propria casa. La pulizia dei pavimenti, del bagno, della cucina e delle varie stanze richiede tempo e anche l’uso di prodotti adatti. Tra questi ci sono anche quelli naturali, ben conosciuti dalle nostre nonne. Ci hanno trasmesso un patrimonio fatto di piccoli trucchi efficaci e che impiegano spesso prodotti naturali.

Questi sono validi anche per il pasticcio di aver dimenticato sul fuoco una pentola, con il cibo che si è bruciato e attaccato al fondo. Può accadere soprattutto per quei piatti che richiedono una cottura lunga, come può essere uno spezzatino con patate. L’utilizzo della pentola d’acciaio può creare questo problema, che invece non dovrebbe verificarsi con una pentola in ghisa. Vediamo come eliminare il problema.

Utilizziamo la cipolla

Un sistema che si potrebbe rivelare efficace è strofinare il fondo con una cipolla tagliata a metà. Passiamola diverse volte e poi sciacquiamo. La cipolla è consigliata anche per eliminare le incrostazioni di carne sulla griglia del barbecue.

Con le bucce di mela

Un altro sistema è l’utilizzo delle bucce di mela. Sistemiamo le bucce al fondo della pentola e poi aggiungiamo dell’acqua. L’acqua deve essere sufficiente affinché bolla per circa un quarto d’ora. Durante l’ebollizione si liberano delle sostanze contenute nelle bucce, che ammorbidiscono le bruciature. Non ci resterà che passare la spugnetta, cercando di pulire il tutto.

Un po’ di lievito

Questo dovrebbe essere un rimedio efficace per le incrostazioni di bruciato al fondo della pentola. Mettiamo un cucchiaio di lievito in polvere nella pentola e aggiungiamo dell’acqua. Mischiamo e poi facciamo bollire per qualche minuto. Le incrostazioni dovrebbero venir via con facilità. Potremmo anche provare alternando i 3 sistemi.

