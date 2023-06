Per pulire la piastra del ferro da stiro in ceramica basta un ingrediente: addio calcare e macchie di bruciato!

Stirare di frequente potrebbe mettere a dura prova il ferro da stiro. La piastra, anche quella in ceramica, potrebbe macchiarsi e sporcarsi facilmente. Cosicché ti toccherà trovare un rimedio per pulirla. La soluzione che ti consigliamo si basa su un unico ingrediente della casa, naturale al 100%. In poco tempo dovrebbe rimetterla a nuovo e permetterti di passarla ancora una volta sui tuoi tessuti.

Le faccende di casa sono un obbligo davanti al quale è difficile tirarsi indietro. Una delle più snervanti è forse la stiratura, che richiede una bella dose di pazienza. Il ferro è il nostro alleato indispensabile e per questo dovremmo trattarlo con rispetto. La reazione tra l’acqua e le alte temperature, infatti, potrebbe originare quelle fastidiose macchie di calcare. Le conseguenti incrostazioni potrebbero pregiudicare le successive stirature e danneggiare i tuoi capi. Ecco perché ti mostreremo un rimedio naturale per pulire la piastra del ferro da stiro in ceramica. Dovrai servirti di un unico prodotto che tieni sempre in dispensa e potrai finalmente veder splendere il tuo inseparabile elettrodomestico.

Per pulire la piastra del ferro da stiro in ceramica segui il trucco delle nonne

La buona notizia è che ci sarebbero più rimedi a favore della piastra del tuo ferro. Una tazza di aceto o un cucchiaio di sale da cucina sono tra i suggerimenti della rete. Ma c’è un altro valido alleato nella lotta contro lo sporco: il succo di limone. È perfetto sia per togliere il calcare che i segni delle bruciature. Lo si utilizza versandone una dose in una ciotola. Dopodiché vi si imbeve un panno morbido e lo si strofina con garbo sulla superficie compromessa. Per aumentarne l’effetto, è possibile aggiungere un goccio d’aceto. Le proprietà detergenti e antibatteriche che vanterebbe il limone permettono di pulire a fondo e in sicurezza. Senza il bisogno di impiegare sostanze chimiche che potrebbero mettere a rischio la salute.

Meglio dell’acciaio?

La domanda che in molti potrebbero porsi è quale materiale sia preferibile per la piastra. La risposta, in realtà, dipende dalle esigenze. I vantaggi di quella in ceramica sono la maneggevolezza e uno scorrimento ideale, dovuto al peso minore. Grazie a questo si può procedere con più precisione mentre si stira. Anche la delicatezza non è da sottovalutare, soprattutto se dobbiamo sistemare le pieghe di indumenti come quelli in seta.

L’acciaio, di contro, è estremamente resistente e difficile da corrodere. Con una pulizia costante potrebbe durare per moltissimi anni senza usurarsi. Inoltre, diffonde il calore in modo uniforme, anche se c’è il rischio che i tessuti si incollino a temperature particolarmente elevate. È anche più facile da pulire, sia con le miscele commerciali che coi prodotti naturali.