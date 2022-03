Per pulire la lavatrice ed evitare il calcare oltre ad avere un bucato morbido e profumato, potremmo usare questo prodotto

Anche se la lavatrice è uno degli elettrodomestici che consuma di più, non ne possiamo fare a meno. Da una parte ci aiuta a risparmiare tempo sul lavaggio dei capi, dall’altra parte ci restituisce un bucato pulito e profumato.

Tuttavia, non sempre questo accade. Infatti, a volte, capita di trovare macchie sul bucato o che questo continui a puzzare. I motivi principali di questi risultati sono sostanzialmente due. Il primo motivo va ricercato nei nostri comportamenti errati. Il secondo, invece, in un malfunzionamento o nella sporcizia della lavatrice stessa.

Per quanto riguarda il primo motivo, spesso siamo noi a sbagliare prima di azionare la lavatrice. Gli errori più comuni potrebbero essere, per esempio, versare troppo detersivo oppure sbagliare detersivo per una determinata categoria di capi. A tal proposito, gli asciugamani puzzano per questo grave errore.

Per quanto riguarda il secondo motivo, invece, il bucato non è perfetto perché vi è troppo calcare, oppure perché abbiamo sorvolato sulla corretta igienizzazione della lavatrice stessa. Ricordiamo che la lavatrice deve essere pulita con costanza, proprio per evitare la formazione di muffe. Quest’ultime, infatti, sono responsabili delle macchie scure sui capi.

Il calcare è il nemico numero uno della lavatrice. La sua formazione è causata della cattiva pulizia e manutenzione. Tuttavia, ciò che più di tutti forma il calcare è l’acqua che ristagna. L’acqua è formata da minerali e composti chimici. Pertanto, è facile che possa formare il calcare, il quale si compone di minerali. Data questa premessa, qual è l’acqua migliore per la lavatrice?

Acqua distillata o demineralizzata

Ne bastano poche gocce per pulire la lavatrice ma anche per ammorbidire il bucato prima del lavaggio vero e proprio. Per pulire la lavatrice, infatti, bisogna unire l’acqua distillata o demineralizzata, l’aceto e il bicarbonato. Versiamo questa soluzione in uno spuzzino, e il gioco è fatto.

Questa soluzione, o solo l’acqua distillata, può essere versata direttamente all’interno dello scompartimento del detersivo. Azioniamo la lavatrice, senza bucato, per pulirla al meglio. Successivamente, possiamo inserire il bucato.

L’acqua distillata, dunque, si può usare da sola per pulire la lavatrice sia dall’interno che dall’esterno, oppure insieme ad altri prodotti naturali per la stessa funzione. Ma possiamo usarla anche per il prelavaggio del bucato.

Per pulire la lavatrice ed evitare il calcare oltre ad avere un bucato morbido e profumato, potremmo usare questo prodotto

Dentro una bacinella, versiamo poche gocce di acqua distillata, insieme al sapone di Marsiglia, un pizzico di sale e un cucchiaio di bicarbonato. Inseriamo i capi per pochi minuti. Questo segreto della nonna è efficace per restituire ai capi la loro naturale morbidezza.

L’unione di questi prodotti, infatti, rappresenterebbe un perfetto ammorbidente naturale. Trascorso qualche minuto, possiamo inserire il bucato in lavatrice. Se vogliamo, possiamo aggiungere l’acqua distillata e un po’ di detersivo.

Ricapitolando, puliamo la lavatrice internamente con l’acqua distillata ed evitiamo così il calcare. Possiamo usarla in lavatrice anche durante il lavaggio, nonché durante il prelavaggio. Inoltre, insieme agli altri prodotti naturali, può essere utilizzata per pulire la lavatrice esternamente.

