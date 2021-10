Ogni stagione ha caratteristiche proprie. Sulla base di queste, ci sono determinati lavori che è bene svolgere in particolari periodi dell’anno. Bisogna sempre agire in anticipo per non farci trovare impreparati.

Ad esempio, in questi giorni che precedono l’accensione del riscaldamento, è bene eliminare la polvere dai termosifoni senza fatica ed in un batter d’occhio grazie a questo oggetto che tutti abbiamo in bagno.

Un’altra operazione fondamentale da fare in autunno, ed anche in primavera, è la pulizia della grondaia. Questa deve infatti essere libera da foglie, fiori e qualsiasi altro tipo di detrito accumulatosi. Se così non fosse, l’acqua piovana andrebbe ad accumularsi poiché le prese di scarico sarebbero danneggiate. Accumulandosi, l’acqua, non solo traboccherebbe, ma favorirebbe la formazione di ruggine nelle grondaie in lamiera e farebbe marcire quelle in legno. La pulizia della grondaia è quindi molto importante. Si tratta, però, di un’operazione da effettuare in tutta sicurezza, indossando guanti da lavoro e facendosi assistere da un’altra persona. Ci sono vari metodi per eseguire questa operazione. Oggi vorremmo spiegare quello più semplice.

Per pulire la grondaia perfettamente ecco lo strumento semplice da usare e davvero efficace

Il metodo più comune per pulire la grondaia dei tetti a bassa pendenza, consiste nell’utilizzare un soffiatore di foglie. Questo strumento permette infatti di far uscire qualunque tipo di detrito. Per un’ottima riuscita dell’operazione, la grondaia, e i detriti in essa accumulati, devono essere asciutti. È bene quindi mettersi al lavoro in una giornata soleggiata e che, possibilmente, sia stata preceduta da giornate altrettanto belle, o quantomeno non piovose né umide.

Come già accennato, per pulire la grondaia bisogna operare in tutta sicurezza. Utilizzando il sistema del soffiatore di foglie, è fortemente consigliato indossare dei guanti da lavoro robusti, una maschera anti-polvere e degli occhiali protettivi, così da proteggersi da foglie e detriti che ci potrebbero arrivare direttamente addosso.

Altri consigli di sicurezza

Per pulire la grondaia di una casa ad un solo piano, è possibile utilizzare una scala a pioli abbastanza alta. L’importante è che si tratti di una scala stabile e robusta. Non si dovrebbe mai superare il livello superiore stabilito dall’azienda produttrice della scala. Posizionare inoltre la scala su una base piana e stabile. L’ideale sarebbe non operare in autonomia ma avere una persona che ci faccia assistenza.

La soluzione ottimale per edifici a due piani sarebbe invece la scala di estensione.

In mancanza di una scala sufficientemente lunga, si consiglia di noleggiarne una.

Durante i lavori, ci si deve posizionare sulla scala mantenendo i fianchi tra i binari e non ci si deve assolutamente sporgere oltre i lati. Evitare anche di stare sui primi due pioli.

