Cucinare può essere una passione o solo un’esigenza. A volte ne abbiamo tutto il tempo ma molto più spesso è una necessità da incastrare tra le mille cose da fare rigorosamente in contemporanea. Questo potrebbe comportare sporadici errori e imprevisti come il caso in cui i cibi in pentola, in questo caso in ghisa, iniziano a fondersi col fondo dando origine ad uno strato di bruciatura. Una rovina per il pasto e un rompicapo successivo per pulire e rimuovere la parte bruciata dalla pentola senza rovinarla.

Le pentole in ghisa

Anche se non tutte sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie e questo piace poco a noi donne indaffarate, le pentole o piastre in ghisa presentano dei vantaggi. Sono adattissime per la cottura di cibi che richiedono una cottura lenta perché irradiano calore in modo uniforme. Ottime per carne, pesce e verdure sono utilizzabili su tutti i piani di cottura anche quelli a induzione. Ideali per arrosti, grigliate (se parliamo della piastra) e addirittura per la cottura in forno.

Infatti, c’è chi le impiega per cucinare il pane. Ottime per minestre, zuppe, sughi ma anche stufati e brasati. Sono quindi ideali per praticare molti tra i tipi di cottura da preferire per evitare l’aumento di peso. Insomma, tanti buoni motivi per averne una in casa. Però non dobbiamo dimenticarcene e lasciarla oltre il necessario sui fuochi. Potrebbe tradirci e serbarci la sorpresa (prevedibile se proprio ce ne dimentichiamo) della bruciatura. In questo caso, come fare?

Per pulire la bruciatura di pentole e piastre in ghisa possiamo procedere in questo modo

Proponiamo dei rimedi naturali che non nuocciono alla salute e che possono aiutarci allo scopo. Muniamoci di sale grosso e cospargiamolo sul fondo. Poi, in linea con i consigli delle nonne che ne hanno di esperienza, strofiniamo con una spugnetta morbida per alcuni minuti. Infine, sciacquiamo sotto un gettito d’acqua tiepida. Quindi per pulire la bruciatura di pentole e piastre in ghisa possiamo procedere in questo modo semplice e che implica l’impiego di sostanze innocue. Dopo il procedimento con il sale, poniamo un goccio d’olio sul fondo e passiamo della carta assorbente.

Seconda alternativa

Se la parte di cibo attaccata sul fondo è particolarmente resistente al nostro trattamento e decisamente ostica, possiamo provare anche in un altro modo. Versiamo dell’acqua e poniamo la pentola sul fuoco. Il calore dovrebbe contribuire a sciogliere l’incrostazione. Noi procederemo poi con una spugna facendo attenzione a non graffiare il fondo.

Consigli utili

Importante non riporre mai le pentole o piastre in ghisa negli scaffali se sono ancora bagnate. Potrebbero arrugginirsi anche se pure in questo caso proponiamo un rimedio. Utilizziamo del limone e strofiniamo con la carta assorbente sulla parte con ruggine. Dovremmo risolvere. Per l’opzione che implica l’utilizzo di sale, attenzione a non esagerare. Appena percepiamo al tatto di aver rimosso la bruciatura, fermiamoci altrimenti rischiamo di grattare inutilmente il fondo, ormai pulito, della pentola.