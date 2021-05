Tenere pulita la casa non è un’impresa facile. Ci sono tante cose diverse da considerare, e tanti lavori diversi che è necessario imparare. Il tempo da dedicarci inoltre può essere davvero consistente. Sotto quest’ultimo aspetto, lo Staff di ProiezionidiBorsa aveva consigliato un ottimo metodo per ridurre i tempi pur mantenendo alta la qualità.

Oggi invece tocchiamo un argomento davvero molto delicato: come pulire le superfici di legno? Dobbiamo garantire un buon effetto pulente pur stando molto attenti a non danneggiare il materiale. Per fortuna, la soluzione non richiede nulla di particolare. Per pulire il tavolo e le altre superfici in legno bastano due semplici ingredienti che tutti possediamo.

Ecco cosa dobbiamo procurarci

Il tavolo della sala da pranzo è probabilmente la superficie che tende a sporcarsi di più, a causa delle macchie di cibo. A volte basta poco per pulire, giusto un po’ d’acqua tiepida su un panno ed un po’ di sapone. Ma spesso lo sporco è ostinato, e bisogna usare prodotti diversi.

Ci sono tante alternative specializzate per il legno, ed alcune sono davvero molto efficaci. Ma quando si decide di utilizzarle, bisogna fare molto attenzione alle istruzioni, perché sono spesso molto potenti e rischiano di fare danni.

L’alternativa a bassissimo costo

I prodotti chimici però, oltre ad avere varie controindicazioni, sono anche piuttosto costosi, per cui vediamo un’alternativa casalinga. Ci basterà usare un po’ di aceto bianco e del detersivo per piatti.

In un secchio riempito a metà con acqua tiepida, mettiamo uno o due cucchiai di aceto. Mescoliamo per bene, e poi aggiungiamo il detersivo. Intingiamo un panno e strizziamo bene, poi passiamolo sulla superficie desiderata. Puliamo accuratamente, e poi asciughiamo con un altro panno.

Per pulire il tavolo e le altre superfici in legno bastano due semplici ingredienti che tutti possediamo. Grazie ad essi riusciremo ad avere un effetto pulente ed uno disinfettante allo stesso tempo. Consigliamo inoltre di effettuare questa operazione in maniera abbastanza frequente. In tal modo, eviteremo la formazione dello sporco più ostinato.