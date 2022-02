Se in casa abbiamo dei bambini, potremmo andare alla costante ricerca di soluzioni pratiche e naturali per igienizzare al meglio ogni spazio. Per rendere sicura la zona gioco dei piccoli, oltre a igienizzare con costanza i loro giocattoli in gomma o stoffa, puliamo con frequenza i pavimenti di casa. Spesso, per evitare che i bimbi stiano a contatto diretto con il freddo pavimento o per ammorbidire la superfice, installiamo un colorato tappeto in gomma. Un magico puzzle caratterizzato da colorati numeri e lettere rimovibili: una soluzione ideale per permettere ai bambini di muoversi in libertà. Alcuni presentano piccoli pezzi rimovibili, che si possono lavare con maggiore facilità.

Al contrario, quando i pezzi sono più grandi, dobbiamo trovare delle alternative pratiche ed efficaci per pulire il tappeto da gioco in gomma dei piccoli. In questo senso, dobbiamo assicurarci, giorno dopo giorno, che essi non rappresentino un pericolo e che non accumulino sporcizia.

Igienizzare un tappeto con pezzi rimovibili

Pertanto, i tappeti da gioco in gomma possono essere di diverse dimensioni: alcuni possono essere caratterizzati da pezzi mobili. In questo caso, la pulizia è meno problematica. Infatti, staccando i pezzi del puzzle, potremmo lavare il tutto semplicemente in lavatrice. In questo caso, basterà trattare i pezzi del tappeto come se fossero capi delicati. Pertanto, ci basterà impostare il programma per capi delicati e un lavaggio con una temperatura massima di 40°. Inoltre, invece del detersivo chimico, potremmo usare il sapone liquido di Marsiglia puro.

Per pulire il tappeto da gioco in gomma dei bambini possiamo utilizzare acqua, aceto di mele e pochi altri prodotti che abbiamo in casa

La problematica principale, potremmo incontrarla trovandoci a dover igienizzare un tappeto da gioco di grosse dimensioni. In questo caso, infatti, non potremmo contare sull’ausilio della lavatrice. Tuttavia, potremmo comunque far affidamento su diversi prodotti che possiamo avere in casa. Ovviamente, il primo passo da fare sarà quello di suddividere i pezzi del puzzle. In seguito, potremmo lasciarli per circa 15 minuti a mollo in una vasca, colma d’acqua tiepida e del sapone liquido di Marsiglia. Tuttavia, se non abbiamo a disposizione la vasca, potremmo passare con un panno direttamente sul tappeto una soluzione di acqua tiepida e aceto di mele. Infine, in entrambi i casi, dovremo semplicemente lasciar asciugare i pezzi del tappeto.

Ogni quanto tempo bisogna lavare il tappeto da gioco?

Ovviamente, per far sì che la zona gioco sia igienizzata e sicura per i nostri piccoli, dovremo provvedere alla pulizia sia nel quotidiano che durante la settimana. Infatti, sarebbe consigliabile effettuare un’igienizzazione completa del tappeto in gomma almeno 2 volte a settimana. Visto il materiale gommoso della superfice, è molto facile che in esso possano annidarsi acari, batteri e sporcizia mista. Tuttavia, per assicurare ai nostri piccoli una maggiore protezione, potremmo effettuare una pulizia giornaliera, prima che i bambini comincino il gioco. In questo caso, potremmo pulire il tappeto con delle salviettine umidificate biodegradabili. In questo modo, assicureremo ai nostri bambini un angolo gioco pulito e igienizzato.

Approfondimento

Non solo rimedi chimici, ecco lo spray per ambienti naturale che elimina i cattivi odori in casa anche in inverno