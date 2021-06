Il divano di pelle è uno dei pezzi di arredamento presenti in quasi ogni casa. Comodo, morbido e di grande effetto ha solo un piccolo difetto: spesso è difficile da pulire. Sia nel caso in cui si lavora da casa o per via dei piccoli della famiglia, spesso si formano delle macchie fastidiose come quelle di inchiostro.

Da oggi sarà possibile ovviare a questo comune problema e scopriremo che per pulire il divano di pelle dalla penna biro basta solo un semplice trucchetto.

Agire delicatamente

Lo sporco di penna non è proprio facile da togliere. Questo non significa che non si possa provare un rimedio efficace per smacchiare il divano dall’inchiostro. La prima cosa da sapere è che la pelle è un materiale molto resistente ma anche molto delicato. Bisogna fare attenzione ai prodotti che si usano perché potrebbero alterare il colore della pelle irrimediabilmente. Sembrerà strano ma tutti i prodotti chimici presenti commercio sono da evitare perché troppo aggressivi.

L’ideale è agire con detergenti delicati.

Un trucco molto semplice ma efficace per smacchiare il divano dalle macchie di inchiostro consiste nell’utilizzo del detersivo peri piatti neutro.

Avremo bisogno di un asciugamano di cotone bianco e acqua calda. Vediamo insieme come procedere.

Come pulire le macchie localizzate

Il primo step consiste nel versare il detersivo neutro su un asciugamano bianco e pulita. Sarà necessario inumidire il lembo che si utilizzerà e tamponare la macchia di inchiostro. Lasciare agire il prodotto per qualche minuto e poi asportarlo via con un panno umido.

Nel caso in cui la macchia sia più resistente si potrà usare l’alcool denaturato come alternativa. In questo caso, però, è bene utilizzare dei guanti e fare molta attenzione durante la procedura di smacchiamento.

In base alla dimensione della macchia potremo scegliere se utilizzare dei cotton fioc oppure dei dischetti struccanti. Dopo averli immersi nell’alcool si dovranno passare delicatamente sulla macchia così da asportare la traccia lasciata dalla penna. Non bisogna strofinare con energia perché si correrebbe il rischio di lasciare dei fastidiosi aloni.

È sempre utile usare dei balsami specifici per la pelle alla fine di ogni trattamento così da rendere più omogeneo e brillante il colore del divano.

È proprio vero: per pulire il divano di pelle dalla penna biro basta solo un semplice trucchetto.

