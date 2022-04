È sbocciata la primavera. Mentre le giornate si fanno sempre più lunghe, la natura si mette in mostra con splendide fioriture. È il momento perfetto per iniziare ad occuparsi del proprio giardino, del terrazzo e anche del balconcino. Infatti, dopo i lunghi mesi d’inverno, è normale che i nostri spazi verdi siano trascurati e in disordine.

Una delle prime cose di cui occuparsi potrebbe essere la pulizia di piastrelle, muri e pavimenti. A causa dell’umidità e delle piogge, muschi, alghe e muffe solitamente ricoprono queste superfici rendendole antiestetiche. Per combatterle saranno sufficienti alcuni prodotti naturali che ci faranno rinunciare ai diserbanti chimici.

Poi si passerà ai pavimenti. Oggi ci occuperemo di quelli fatti in cotto o simili. Ma stiamo tranquilli, per pulire il cotto esterno da macchie e ravvivarlo, non serviranno prodotti costosi. Pulire e lucidare questo materiale può sembrare ostico. Infatti, a causa della sua porosità rischia di macchiarsi facilmente, qualsiasi sia la sostanza con cui venga a contatto. Ma rimarremo stupiti dal risultato ottenuto utilizzando l’economico rimedio casalingo che stiamo per presentare. Saranno sufficienti solo 3 ingredienti che solitamente abbiamo già nelle nostre case ed ecco quali.

Per pulire il cotto esterno da macchie di grasso e calcare e farlo ritornare brillante basta questo economico rimedio casalingo

Dopo tutto l’inverno senza essere manutenuto, il nostro pavimento in cotto risulterà incrostato di sporco. Tra la terra fuoriuscita dai vasi e altri residui organici, ci serve davvero un prodotto super forte ma che non rovini la superficie.

Per far ciò, ci serviranno pochi ingredienti da diluire in 5 litri d’acqua:

10 cucchiai di alcol etilico; 10 cucchiai di aceto bianco; 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido.

Come anticipato sopra, le tre componenti andranno diluite in acqua tiepida e mescolate. Solo dopo si potrà iniziare a strofinare il pavimento in cotto usando una scopa e immergendola nella soluzione appena fatta. Dopo aver passato ogni angolo, gettiamo la soluzione rimasta e risciacquiamo il cotto con dell’acqua tiepida pulita. Per finire, soprattutto se la giornata è particolarmente assolata, asciughiamo con un panno l’acqua in eccesso per evitare la formazione di aloni.

L’operazione non è ancora finita. Infatti, adesso si passa alla fase della lucidatura, che avverrà con un altro ingrediente davvero comune. Trattando il pavimento con dell’olio d’oliva passato grazie a un panno morbido, vedremo il nostro pavimento in cotto ritrovare brillantezza. Grazie all’olio, inoltre, creeremo una patina protettiva capace di renderlo più resistente a macchie di grasso, calcare e aloni del sole.

