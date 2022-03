Vasca o doccia? La risposta è tutt’altro che semplice, infatti ancora oggi si contrappongono opposte fazioni.

Da un lato coloro che preferiscono la doccia, dall’altra chi invece non potrebbe mai rinunciare alla vasca.

Chi ha la possibilità di avere due bagni, tendenzialmente, opterà per entrambe. Da una parte la doccia e dall’altra la vasca.

A prescindere da queste diatribe, tuttavia, nelle case moderne è molto più frequente trovare la doccia. Sicuramente più pratica, attuale e in linea con il poco tempo che caratterizza le giornate di tutti.

Tra i problemi più fastidiosi che i possessori di una doccia devono affrontare c’è, sicuramente, la presenza di muffa. La muffa che si crea tra le piastrelle della doccia spesso potrebbe essere difficile da eliminare senza conoscere alcuni trucchi interessanti.

Anche la vasca da bagno potrebbe manifestare dei problemi per via del calcare e della ruggine. Il formarsi di antiestetiche macchie potrebbe essere difficile da rimuovere. Per questo motivo anche in questo caso la prevenzione è l’arma fondamentale. Tuttavia, se la nostra vasca è già danneggiata si potrebbe provare con alcuni interessanti rimedi per farla tornare bianca.

Per pulire e sbiancare velocemente la vasca da bagno ingiallita non solo bicarbonato ma anche limone e 1 economico ingrediente naturale

La maggior parte dei consigli vede protagonisti l’aceto e il bicarbonato. Non si tratta però dell’unico rimedio a disposizione. Infatti, prima di disperare, si potrebbe provare con l’utilizzo di due ingredienti molto diffusi nelle dispense. Il sale e il limone possono svolgere una eccellente azione sbiancate se utilizzati nel modo corretto.

Per primo si andrà a vedere come utilizzare il sale per sbiancare una vasca da bagno ingiallita. Andrà utilizzato in combinazione con il bicarbonato, circa quattro cucchiai di sale fino o grosso con due cucchiai di bicarbonato. Spargere il composto nella vasca e strofinare le zone più critiche utilizzando uno spazzolino da denti.

Il tutto andrà lasciato agire almeno una decina di ore, per questo motivo si consiglia di procedere la sera prima di andare a dormire.

Trascorso il tempo necessario sarà sufficiente risciacquare e la vasca dovrebbe essere tornata pulita. Ripetere l’operazione se rimangono macchie molto ostinate ma attenzione perché la superficie della vasca potrebbe danneggiarsi.

Ruggine

Il sale potrà anche essere utilizzato da solo per tentare di eliminare le macchie di ruggine. Spargerlo sulle macchie e strofinarlo utilizzando mezzo limone. A questo punto lasciare agire circa venti minuti prima di pulire la vasca. L’azione del sale e del limone dovrebbe essere utile per rimuovere le incrostazioni di ruggine.

Tetraborato di sodio

Per pulire e sbiancare velocemente la vasca da bagno ingiallita, poi, si potrà anche utilizzare del borato di sodio unito a mezzo limone. Si tratta di un prodotto acquistabile sia online su Amazon che in negozi fisici specializzati. Sarà sufficiente spargere il borato sulla macchia e passarci sopra il limone. Lasciare agire per una ventina di minuti e procedere con la rimozione utilizzando acqua. Il tetraborato di sodio non andrebbe utilizzato in gravidanza e, soprattutto, bisognerebbe sempre maneggiarlo con cautela.

Infatti si tratta di un prodotto irritante che, a contatto con gli occhi potrebbe creare problemi. Ovviamente bisognerà tenerlo ben lontano da bambini e animali domestici.