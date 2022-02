Tutti provano soddisfazione nel vedere la propria auto pulita e scintillante. Dalla carrozzeria alle gomme, dai vetri ai fanali, ogni singolo componente ha bisogno di controlli e cure.

Un’attenzione particolare la dedichiamo ai fari, che col tempo potrebbero diventare opachi o rovinarsi. Se sono molto graffiati o crepati, è meglio rivolgersi a un professionista, perché senza l’attrezzatura giusta è difficile ottenere l’effetto sperato.

Se invece sono solo opachi o sporchi, in pochissimi passaggi si possono far tornare lucidi e trasparenti.

Vediamo cosa fare per pulire e lucidare i fari dell’auto opachi usando un ingrediente naturale utile anche in casa e un panno molto particolare.

Ecco quali materiali servono per renderli puliti e lucidi

Prima di dedicarsi alla pulizia e lucidatura dei fari, è importante controllare che non ci siano danni più gravi, come le crepe. In tal caso, si dovrebbe valutare di farli aggiustare o di sostituirli.

Se così non è, allora è arrivato il momento di mettersi al lavoro.

Bisogna prima di tutto procurarsi solo due cose che molti hanno già in casa. Si tratta del sapone di Marsiglia e di un panno in microfibra di carbonio.

Il sapone di Marsiglia è un portento per le pulizie di casa, ottimo anche per pulire vetri e specchi senza lasciare aloni.

Anche il panno in microfibra di carbonio è utile per pulire molti oggetti e superfici in casa. Grazie alle fibre di carbonio, infatti, permette di eliminare sporco e aloni in modo naturale, anche solo con un po’ d’acqua. Potrebbe essere efficace con piatti e bicchieri, che si possono rendere ancora più brillanti in pochi passaggi.

Recuperati i materiali utili, ci si può finalmente dedicare ai fari della nostra auto.

Per pulire e lucidare i fari dell’auto opachi in pochi passaggi bastano un solo ingrediente naturale e un panno speciale

Quando si decide di pulire i fari, bisogna per prima cosa smontarli con delicatezza per pulirli all’interno. Per praticità, i passaggi di pulizia e lucidatura andrebbero fatti prima nella parte interna e, solo dopo averli rimontati sull’auto, anche nella parte esterna.

Per prima cosa, bisognerà passare il panno in microfibra di carbonio già inumidito per togliere la polvere e lo sporco.

Una volta che si è eliminato il più grosso, si dovrà strofinare la saponetta di Marsiglia su un punto pulito del panno.

Quindi, è il momento di lucidare facendo dei decisi movimenti circolari. Dopo aver risciacquato il panno in acqua pulita, lo si potrà usare per togliere i residui di sapone dai fari e, al contempo, lucidare.

Infine, l’ultimo passaggio è asciugare i fari con un altro panno pulito, possibilmente sempre in microfibra di carbonio per non lasciare aloni.

Ora si possono rimontare e accenderli per controllare che non ci siano ulteriori macchie o aloni residui.

