Ormai in casa possediamo tutti gli accessori più all’avanguardia per la pulizia. Abbiamo l’aspirapolvere di ultima generazione, i panni antistatici o il mocio rotante che non va strizzato. Ma anche pulitori a vapore con panni separabili o scope con il sistema spruzza e lava.

Insomma non abbiamo proprio più scuse per lamentarci della fatica delle pulizie. Il fatto è che però tutti questi accessori andrebbero comunque puliti dopo l’uso. E più ne utilizziamo e più ne dobbiamo igienizzare.

Proprio per questo il più delle volte dimentichiamo di farlo o rimandiamo al giorno successivo. Rischiando poi di far passare giorni interi senza neanche accorgercene. Quando poi andiamo a lavare il pavimento notiamo che non profuma affatto di pulito. Il motivo il più delle volte è proprio perché non abbiamo igienizzato i vari panni, mocio o stracci.

Per pulire e igienizzare mocio e stracci per il pavimento senza lavarli in lavatrice proviamo questo metodo super efficace

Non dipende dal detergente usato o da quanto ne abbiamo aggiunto al secchio d’acqua. Dipende tutto dalla sporcizia e dai batteri che si accumulano sui vari tessuti degli stracci. Stracci e panni vari sono proprio concepiti per assorbire e trattenere la sporcizia. Se non li igienizziamo accuratamente prima di riutilizzarli non puliremo realmente il pavimento.

Lavarli in lavatrice con un additivo igienizzante è sicuramente un ottimo modo per eliminare tutte le impurità. Ma non tutti vogliono mettere in lavatrice strofinacci che hanno utilizzato per il pavimento. Quindi la soluzione più utile è sicuramente lasciarli in ammollo in acqua e candeggina classica o candeggina delicata per qualche ora. Ma in realtà esiste un metodo ancora più efficace per igienizzare tutti i nostri accessori per la pulizia.

Un metodo facile e pratico che possono usare tutti

Riempiamo circa a metà il secchio che utilizziamo normalmente dopo averlo lavato bene. Per un risultato impeccabile utilizziamo acqua bollente. Aggiungiamo una capsula o un misurino di normale detersivo per la lavatrice. Poi aggiungiamone uno di additivo igienizzante all’ossigeno attivo e un cucchiaio di detergente smacchiante per pavimenti. Controlliamo che possano essere miscelati e che non contengano candeggina.

Mettiamo il mocio, gli stracci e panni vari all’interno e con il bastone del mocio li spingiamo sul fondo. Lasciamo agire il mix per una notte intera. Dopo pochi minuti vedremo subito l’acqua cambiare colore e gli strofinacci rilasciare lo sporco.

Il giorno successivo muniamoci di guanti e strizziamo i vari panni. Dopodiché buttiamo via l’acqua sporca, puliamo il secchio e versiamo dell’acqua calda direttamente dal rubinetto. Risciacquiamo nell’acqua pulita il tutto e strizziamo bene. Una volta asciutti saranno igienizzati e puliti come quelli lavati in lavatrice.

Quindi per pulire e igienizzare mocio e stracci non serve per forza la lavatrice. Non dimentichiamoci però di risciacquarli il giorno dopo e lasciarli asciugare bene prima di riutilizzarli. Se poi vogliamo che il pavimento sia ben lucido e profumato dopo il lavaggio trattiamolo con il succo di limone. Questo trucco farà brillare i pavimenti in poche mosse.

Approfondimento

Basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni