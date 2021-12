Avere una casa sempre pulita e profumata è sogno di moltissime persone, ma richiede tanto tempo e fatica. Proprio per questo motivo, spesso cerchiamo dei metodi per risolvere le faccende domestiche in modo veloce e pratico.

Tra le stanze che più ci richiedono tempo ed impegno, c’è senz’altro il bagno. Infatti, è proprio questa la stanza in cui si accumulano più germi e batteri. Proprio per questo motivo, abbiamo svelato che per sbiancare il water e rimuovere il calcare bastano questi 4 segreti della nonna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, non dobbiamo dimenticarci che un ambiente per essere pulito ed accogliente dovrebbe essere anche privo di cattivi odori. Come sappiamo, il bagno è una stanza in cui la puzza può accumularsi facilmente. Infatti, tutti pensano al bicarbonato ma solo pochi sanno che per eliminare cattivi odori e profumare il bagno aiutano 3 furbi trucchetti.

Limitiamo l’uso della candeggina

Oggi vogliamo occuparci di uno degli oggetti più sporchi presenti nelle nostre case. Con questo articolo sveleremo che per pulire e igienizzare lo scopino del wc basta un solo geniale trucchetto a cui nessuno pensa mai.

Lo scopino del wc è uno strumento presente in ogni bagno, perché è estremamente utile. Questo oggetto serve per pulire il water dai residui di sporco, soprattutto quelli più ostinati.

Proprio per questo motivo è fondamentale tenerlo pulito e igienizzato se vogliamo che i nostri sanitari risultino davvero puliti.

Se vogliamo pulire questo strumento senza utilizzare la candeggina possiamo farlo usando dei prodotti che molti di noi hanno già nella dispensa.

La candeggina, per quanto efficace, potrebbe essere dannosa se utilizzata molto frequentemente o se inalata. È per questo motivo che con questo articolo suggeriamo un rimedio alternativo che ci permetterà di pulire in modo efficace lo scopino del wc.

Per pulire e igienizzare lo scopino del wc basta un solo geniale trucchetto a cui nessuno pensa mai

Per pulire lo scopino potremo usare un trucchetto molto semplice, ma che ci permetterà di pulirlo a fondo. Tutto ciò che dobbiamo fare è mettere a bagno lo scopino in acqua molto calda. Dopodiché, uniamo una tazza di aceto bianco, una di bicarbonato e 30 gocce di tea tree oil.

Lasciamo a bagno lo scopino e il porta scopino in questa soluzione per almeno un’ora e, infine, risciacquiamoli con abbondante acqua calda.

Il bicarbonato aiuta neutralizzare i cattivi odori ed insieme all’aceto tiene lontano anche il calcare. Infine, il tea tree oil è un efficace antibatterico naturale. La loro azione combinata ci restituirà uno scopino finalmente pulito ed igienizzato.

Consigli

Consigliamo di usare questo metodo almeno 2 volte la settimana. In questo modo, non si accumulerà troppo sporco e potremo ottenere facilmente un buon risultato senza usare troppi prodotti chimici.