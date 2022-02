Fin da piccoli si impara a mantenersi puliti, a mettere in ordine e a lavare frutta e verdura prima di cucinarli. Da grandi si comprende meglio l’importanza di questi gesti semplici. La pulizia permette di vivere in un ambiente più sano e di mangiare cibo senza piccoli parassiti e batteri. In un appartamento ogni parte ha bisogno di cure per divenire accogliente e salubre. Ogni giorno si usano svariati prodotti per pulire e disinfettare le piastrelle, per lavare pavimenti, il piano cottura, lavelli, sanitari ma anche per spolverare mobili e far splendere i vetri.

Durante queste operazioni di pulizia con elementi chimici diventa necessario arieggiare le stanze e, se si vuole essere ancora più prudenti, indossare una mascherina. Sempre più sta crescendo, però, l’attenzione verso l’ambiente e molti tendono ad usare ciò che si ha in casa in modi diversi. Ciò permette di risparmiare dei soldi ogni mese e di evitare prodotti con molte sostanze nocive. Ci sono molti modi per fare a casa dei detergenti multiuso con pochi ingredienti, anche con oli antibatterici e antimicotici, come quello di tea tree.

Per pulire e disinfettare le piastrelle di bagno, cucina o balcone si potrebbe usare questo prodotto fai da te senza candeggina o alcol

Tra le sostanze che potrebbero essere utili nelle faccende domestiche ci sono il bicarbonato e l’acido acetico. Il primo è molto utilizzato in cucina e per la cura della pelle. Il secondo è un componente del più conosciuto aceto di vino. In commercio si trova con la denominazione di aceto bianco, da diluire in acqua. Puro, infatti, è molto corrosivo. Per preparare un liquido detergente e disinfettante a casa occorrono questi e altri elementi. Eccoli:

guanti resistenti, meglio se in nitrile;

un contenitore in plastica dura, tipo quello vuoto e ben pulito di detersivo, oppure un bidoncino;

bicarbonato;

acqua calda;

aceto bianco;

olio essenziale di limone o di tea tree.

Con l’uso di un imbuto, versare nel contenitore scelto due cucchiai di bicarbonato, uno di aceto bianco, circa 2 litri di acqua calda e infine due o tre gocce di olio essenziale. Avvitare il coperchio e agitare dolcemente. Questo liquido servirà soprattutto per i sanitari, le piastrelle del bagno, ma anche per quelle della cucina. Potrebbe essere impiegato anche per il pavimento e i balconi. Da fare attenzione, però, al materiale, poiché potrebbe danneggiare il parquet o pietre come il marmo.