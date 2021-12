Il luogo in cui conserviamo gli alimenti dovrebbe avere sempre un aspetto pulito e ordinato. Il frigo è un elettrodomestico indispensabile in casa, ma di cui dovremmo occuparci regolarmente. Infatti, basta trascurarlo per un solo istante per andare incontro all’accumulo di muffa e sporcizia.

In questo caso, oltre che a fare fatica a ripulire tutto, rischieremmo di contaminare anche i nostri cibi. Di certo è una situazione spiacevole in cui nessuno di noi vorrebbe imbattersi. Sempre che non l’abbiamo già provata sulla nostra pelle.

Pulire il frigo non è immediato ma richiede attenzione e olio di gomito. Con il metodo che illustreremo oggi, però, una volta terminato il lavoro potremo godercelo splendente e igienizzato come mai prima d’ora.

Per pulire a fondo e velocemente tutto il frigo basta questo detergente favoloso pronto in un attimo

La soluzione migliore e che vogliamo proporre è quella di realizzare un efficacissimo detergente fatto in casa. È una miscela sicura che sconfiggerà ogni microbo e batterio presente all’interno del nostro frigo.

Per realizzarla ci basterà qualche ingrediente, tra i più comuni utilizzati a scopo di pulizia. Nello specifico, avremo bisogno di:

50 ml circa di aceto di vino;

3 o 4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

poche gocce di detersivo per piatti.

Come abbiamo visto, sono tutti prodotti che potremmo facilmente reperire al supermercato, sempre che non li abbiamo già in casa. Ecco come realizzare la nostra soluzione pulente.

Il procedimento

Prima di cominciare la pulizia dovremo dare vita alla nostra miscela. Facciamo scaldare dell’acqua e la versiamo in una bacinella. Quindi, aggiungiamo aceto, bicarbonato e per finire l’olio essenziale. Mescoliamo bene il tutto.

Ora dovremo pensare a organizzare il frigo. Lo svuotiamo completamente, riponendo momentaneamente tutti gli alimenti sul tavolo della cucina. Se possibile, togliamo le mensole e mettiamole nel lavandino.

Adesso imbeviamo una spugnetta nella miscela che abbiamo preparato e la passiamo su tutta la superficie interna. Facciamo particolare attenzione a guarnizioni, binari dei ripiani e angoli nascosti. Una volta finito sciacquiamo tutto con uno straccio umido e subito dopo asciughiamo bene con un panno pulito.

Ripetiamo lo stesso procedimento con le mensole che avevamo tolto, risciacquandole sotto l’acqua corrente prima di asciugarle. Ora possiamo finalmente rimettere a posto tutto, alimenti compresi. Dunque, sembra incredibile ma per pulire a fondo e velocemente tutto il frigo basta questo detergente favoloso pronto in un attimo.

