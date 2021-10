Quando si pensa ad abbellire la casa o si vuole regalare dei fiori si pensa quasi sempre alla rosa. Fiore di un’eleganza innata che sbalordisce sempre tutti per la sua favolosa bellezza.

Non a caso si era parlato di quest’esuberante e grande rosa che ha regalato una fioritura incredibile e maestosa invidiata da tutti. Ma anche le rose possono soffrire di alcune malattie. Ed esserne talmente danneggiate da morire.

Come prevenire tutto ciò? Esistono dei metodi naturali per farle vivere al meglio?

Questa volta si scoprirà come difendere le rose da un insetto molto aggressivo. Riuscendo, così, a salvarle in modo naturale.

Per proteggere le rose da questo pericoloso insetto basta un prodotto di origine naturale

Nel periodo autunnale si iniziano a fare tutti quei lavoretti che metteranno al sicuro le piante dall’inverno.

Si potano alcune piante e si cerca di coprirne altre dal freddo. Inoltre, questo è il momento giusto per seminare i tulipani e avere rigogliose fioriture mozzafiato. Ma bisogna fare molta attenzione anche ad alcuni insetti che possono infestare le piante.

Nel caso delle rose si dovrà fare molta attenzione al Claudius pectinicornis meglio conosciuto come tentredine.

Questo imenottero può causare molti danni soprattutto alle rose coltivate in terra. La femmina depone le uova sulle foglie assicurando il cibo per le sue larve. Queste larve, poi, si nutriranno dell’intera pianta portandola lentamente a scomparire.

Non a caso le foglie sembrano scheletriche, quasi trasparenti. E la pianta verrà indebolita fino a quanto tutte le foglie diventeranno gialle e cadranno.

Questi insetti hanno la capacità di divorare così tanto le rose che potrebbero rovinare un intero roseto.

Anche in questo caso, fortunatamente, esiste un modo per evitare il peggio. Infatti, per proteggere le rose da questo pericoloso insetto basta un prodotto di origine naturale. E sarà fondamentale svolgere una semplicissima azione.

La soluzione naturale

È sempre consigliabile osservare per bene le piante, soprattutto se si ha un roseto o anche solo qualche rosa. Questa semplice azione permetterà di accorgersi tempestivamente della presente di questo insetto. O di altri. E, quindi, si potranno rimuovere tempestivamente le prime larve.

Se si trovano tracce di tentredine sarà bene però rimuovere totalmente la foglia colpita. Così si limiterà il diffondersi della malattia.

Ma se l’infestazione è già iniziata si dovrà ricorrere ad un prodotto di origina naturale.

Nel caso di una pianta di rose, si potrà utilizzare un insetticida a base di piretro. Grazie al suo principio attivo di origine totalmente naturale, sarà in grado di eliminare l’insetto.

E lo colpirà perfettamente in qualsiasi stadio di sviluppo. In modo efficace e veloce.