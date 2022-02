Anche se vorremmo fosse già primavera purtroppo ci aspettano ancora un po’ di giorni di freddo e gelo. Pioggia e vento poi non vogliono proprio darci pace, creando anche danni non indifferenti. Per questo motivo è molto importante sapere come proteggere al meglio balconi e terrazze. Fissare gazebi o pergolati in modo che non si danneggino e mettere a riparo i vasi con le piante.

Ma non solo il nostro giardino ha bisogno di protezione, anche l’auto. Se disponiamo anche solo di una tettoia o una sorta di protezione siamo fortunati. Non dobbiamo lasciare l’auto in strada o sul vialetto e possiamo proteggerla dal sole e dagli agenti atmosferici. Però avere una copertura nella maggior parte dei casi potrebbe non essere sufficiente.

Di solito si procede creando una struttura con copertura superiore, lasciando liberi i lati. Questo metodo molto comodo ed economico potrebbe non bastare. Soprattutto in questo periodo in cui vento forte e pioggia sono all’ordine del giorno.

Per proteggere l’auto dal vento, sole e pioggia ecco un’incredibile idea di riciclo per un frangisole fai da te

Quello che ci serve in questi casi è un frangisole che faccia anche da frangivento. Ma che si adatti bene allo stile della nostra copertura e non costi una fortuna. Ecco perché possiamo realizzarne uno con materiali di scarto del nostro giardino.

Il frangisole ideale dovrebbe avere queste proprietà

Il frangisole/frangivento ideale dovrebbe far circolare bene l’aria sotto la tettoia. Questo per evitare che si accumuli umidità che potrebbe danneggiare il legno o gli altri materiali. Poi dovrebbe essere refrattario alla pioggia oltre che all’umidità, riuscendo a trattenere il calore. Quale materiale naturale migliore delle foglie di palma?

In tanti hanno in giardino qualche esemplare di questa meravigliosa pianta, soprattutto nelle zone più miti. Ovviamente anche la palma ha bisogno di manutenzione e di essere potata a febbraio . Allora invece di buttare via i rami usiamoli proprio per un frangisole fai da te.

Come realizzarlo

Scartiamo i rami troppo corti e selezioniamo quelli più o meno della stessa lunghezza. Con un trapano pratichiamo un foro di circa 3 mm sul fusto dei rami ad alcuni centimetri dal segno di recisione. Con un filo di ferro zincato leghiamo le foglie ad un bastone della lunghezza desiderata. Distanziamo le foglie di circa 10 cm lasciando qualche centimetro libero ad ogni estremità del bastone. Fissiamo una staffa ad U sulla trave usando viti zincate autofilettanti che sono molto resistenti in caso di forte vento. Posizioniamo il bastone come se fosse un normale bastone da tenda e via.

Quindi per proteggere l’auto dal vento, sole e pioggia non serve acquistare teloni o pannelli costosi. Basterà sfruttare i materiali di scarto del nostro giardino o chiederli a qualche vicino dopo la potatura. In poche mosse possiamo mettere a riparo la nostra auto e perché no anche il nostro terrazzo o pergolato.

Approfondimento

Come verniciare il gazebo in legno rovinato da pioggia e vento e avere una terrazza impeccabile che farà invidia ai nostri vicini