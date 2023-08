Per proteggere la tua auto dalla grandine ecco le 3 semplici soluzioni che puoi adottare da subito

La grandine può causare danni alla tua auto e al tuo portafoglio. Per proteggere la tua auto da questo fenomeno ci possono adottare alcune semplici soluzioni.

La grandine è un fenomeno meteorologico che può colpire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Oramai le ultime estati ci hanno insegnato che questo fenomeno è sempre più frequente. La grandine può causare danni alla carrozzeria e ai vetri che poi comportano costi elevati per la riparazione o la sostituzione dei pezzi danneggiati, anche di migliaia di euro. Per evitare questi problemi, si possono adottare alcune semplici soluzioni in fase di prevenzione e in fase di copertura del danno.

Come ripararsi dalla grandine quando siamo in viaggio

La grandine può coglierti mentre viaggi oppure con l’auto parcheggiata. Nel primo caso l’azione migliore da fare è trovare velocemente un posto riparato dove parcheggiare e attendere che la grandinata termini. In genere questi eventi atmosferici durano pochi minuti, quindi l’attesa non sarà troppo lunga.

Fermarsi ha anche un altro vantaggio, evita che l’impatto dei chicchi possa essere ancora maggiore e più devastante sull’auto a causa della velocità. Perciò se ti coglie la grandine in movimento, meglio trovare subito un luogo riparato, come un cavalcavia, per altro unico riparo in autostrada. Oppure un garage pubblico o un porticato se sei in città.

Per proteggere la tua auto dalla grandine quando è ferma ecco le soluzioni

Quando l’auto è parcheggiata in caso di possibile grandine per proteggere il mezzo la cosa migliore è tenerla in un’area coperta. Chi non ha un garage, può individuare un portico, oppure un’area sotto un ponte, dove portare l’auto se minaccia grandine. Oramai le previsioni del tempo anche localmente sono abbastanza affidabili.

Questa è la soluzione più sicura ed efficace, perché permette di evitare completamente l’impatto della grandine sulla tua auto. Tuttavia meglio evitare di posizionare l’auto sotto un albero. Infatti il fusto o rami, potrebbero cadere a causa della tempesta, come ci insegnano le recenti vicende. Inoltre gli alberi sono un attira fulmini.

L’alternativa delle protezioni fai da te

Per proteggere l’auto quando è parcheggiata sotto casa puoi adottare anche delle soluzioni fai da te o dei kit già pronti in commercio. Esistono diversi tipi di coperture per auto disponibili sul mercato, come coperture standard, che sono le più comuni e le più economiche. Ci sono le coperture a ombrello, le più innovative ma anche le più costose e un po’ complicate da montare. Esistono anche le coperture gonfiabili e garantiscono una copertura in pochi minuti.

Per proteggere la tua auto dalla grandine, alle soluzioni in commercio si aggiungono quelle fai da te. Per proteggere l’auto è possibile coprire la carrozzeria con imbottiture in schiuma, come quelle che si usano per imballare gli oggetti fragili. Alternativamente si può anche utilizzare delle lastre di polistirolo. Anche delle coperte vecchie o inutilizzate che hai in casa possono essere una protezione abbastanza efficace. Basta stenderle sulla tua auto e legarle con delle corde o dei lacci. Anche i cartoni possono essere una valida soluzione.