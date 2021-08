Un recente studio ha confermato che una dieta a base vegetale riduce il rischio di contrarre malattie cardiache. Infatti, mangiare cibi naturali e freschi, invece che cibi lavorati crea benefici per la salute. Ma per proteggere la salute del cuore è utile mangiare 5 alimenti fondamentali. Lo rileva uno studio chiamato “dieta sulle piante e rischio di incidenza delle malattie cardiovascolari”, pubblicato sul Journal of American Heart Association.

I ricercatori hanno monitorato 5.000 giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Lo studio è durato 32 anni. Inoltre, nessuno dei partecipanti soffriva di malattie cardiovascolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per proteggere la salute del cuore è utile mangiare 5 alimenti fondamentali

Nella ricerca si evidenzia che una parte dei partecipanti, che ha seguito una dieta a base vegetale, ha rilevato il 52% in meno di contrarre malattie cardiovascolari. Il dottore Yuni Choi, uno degli autori dello studio, ha dichiarato che una dieta vegetale porta grandi benefici alla salute cardiovascolare.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha stabilito delle linee guida dietetiche. Infatti, nelle indicazioni delle linee guida è riportato che una persona dovrebbe inserire nella propria dieta i seguenti alimenti:

verdura;

frutta;

grano;

proteine;

latticini.

Sempre l’USDA, consiglia una dieta giornaliera di 2.000 calorie, così strutturata:

2 tazze di frutta;

2,5 tazze di verdura;

6 once di cereali;

5,5 once di alimenti proteici;

3 tazze di latticini.

In riferimento alla frutta, i limoni sono al primo posto per i benefici che apportano. Infatti, sono ricchi di vitamina C e altri antiossidanti essenziali per la salute umana. Poi, le fragole e i mirtilli che hanno un alto contenuto di antociani. A seguire le arance, il pompelmo, le bacche (more), le mele, il melograno, l’ananas, le banane e l’avocado.

Ricordiamo che prima di seguire qualsiasi regime alimentare, è bene consigliarsi con il proprio medico curante. Le diete devono essere personalizzate secondo le proprie esigenze.

Approfondimento

Attenzione perché la pressione alta potrebbe dipendere anche dai batteri intestinali, lo studio