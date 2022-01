Tra le cose a cui conviene prestare attenzione nel nostro corpo certamente c’è il fegato. Un organo che ci aiuta a ripulire le scorie presenti nell’organismo e di cui bisognerebbe essere fieri per l’importante lavoro che svolge. Così per proteggere il fegato dal danno di grassi e alcol ecco la formidabile vitamina dal potere rigenerante.

Ogni organo del nostro corpo svolge una funzione importante, ma tra questi il fegato ne ha una molto particolare. Il fegato in effetti è una ghiandola, la più grande guardando le sue dimensioni. Il suo compito è di purificare l’organismo dalle sostanze tossiche e purifica il sangue dalle cellule danneggiate. L’aiuto della ghiandola epatica nel processo digestivo è fondamentale. Produce la bile che permette di digerire le sostanze grasse, oltre alla produzione di ormoni.

Tuttavia è anche un organo molto delicato e che potrebbe facilmente ammalarsi. Per evitare l’insorgenza di disturbi e malattie, è molto importante tener a bada l’alimentazione. In particolare due tipi di alimenti possono produrre danni seri al fegato.

Alcol e grassi nemici del fegato

Il primo è l’alcol poiché contiene una sostanza, l’etanolo, che non è per niente un alimento ed è anche tossica. L’organo che gestisce questa sostanza è proprio il fegato, che deve lavorare non poco per addomesticarla e renderla inoffensiva. Ci sono dei limiti da rispettare per l’assunzione dell’alcol, non solo per evitare l’insorgenza di tumori ma anche dei danni al fegato.

Anche i grassi sono poco amici del fegato, che insieme all’alcol possono provocare la temibile cirrosi epatica. Questa lo può danneggiare seriamente, anche provocando delle lesioni. Proprio in questo caso il fegato sfodera la sua incredibile capacità di saper rigenerarsi e guarire dalle lesioni.

Per proteggere il fegato dal danno di grassi e alcol ecco la formidabile vitamina dal potere rigenerante

Il potere della ghiandola epatica di rigenerarsi è dovuto proprio ad un suo gruppo di cellule dette “stellate” e dalla vitamina A. Quest’ultima produce due sostanze, il collagene e la reticolina, che funzionano come mattoncini per riparare le lesioni.

La vitamina A si trova in alimenti che normalmente contengono grassi, come il burro e il latte. I grassi sono la sua dimora, essendo una vitamina liposolubile. Non a caso si trova nel fegato, in cui c’è presenza di grassi. Tuttavia non tutti possono assumere burro e formaggi, latte intero o tuorli d’uovo, come le persone che soffrono di colesterolo alto.

Ci sono, però, degli alimenti d’origine vegetale che contengono le sostanze necessarie per formare la vitamina A. Queste sostanze, dette precursori della vitamina A, sono le carote e la frutta di colore arancione e le verdure a foglia verde. Attraverso la loro assunzione è possibile fornire quelle sostanze necessarie a produrre questa indispensabile vitamina.

Ecco un modo intelligente di scegliere i giusti alimenti, che aiutano a liberare il fegato dalle tossine e a contrastare l’insorgenza di brutte malattie.