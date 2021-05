Gli americani lo chiamano “eyes yoga”, letteralmente la ginnastica yoga per gli occhi. Anche, se, a ribattezzare la paternità di questa invenzione ci si mettono pure cinesi e giapponesi. Fatto sta, che, per proteggere i nostri preziosissimi occhi dagli schermi di telefoni e computer ecco l’idea giusta con 10 minuti di strepitoso yoga oculare. Con questa piccola pausa e gli esercizi che vedremo, permetteremo di rafforzare anche la muscolatura visiva. Può davvero sembrare strano parlare di muscoli in questa zona, eppure, proprio le tante ore di messa a fuoco davanti ai monitor, provocano addirittura delle contratture.

Il più semplice degli esercizi

Per proteggere i nostri preziosissimi occhi dagli schermi di telefoni e computer ecco l’idea giusta con 10 minuti di strepitoso yoga oculare, partendo dall’esercizio più semplice: la messa a fuoco. Vediamo di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

allungare un braccio orizzontalmente davanti a noi, alzando il pollice, come quando diamo l’ok;

a questo punto, avviciniamo il braccio fino a quando il pollice non sfiorerà il naso;

andiamo avanti e indietro per una quindicina di volte, e, per altrettante, facciamolo inspirando ed espirando, come in un esercizio di ginnastica.

Respirazione e concentrazione

Passiamo dalla più semplice degli esercizi a quello un po’ più complicato, in cui coinvolgeremo anche la respirazione. Concentriamoci proprio su questa, inspirando ed espirando profondamente. Alziamo lo sguardo sul soffitto per alcuni secondi, quindi iniziamo a roteare gli occhi piano piano, prima da un lato e poi dall’altro per circa un minuto. A questo punto fermiamoci, respiriamo bene e ricominciamo nuovamente, ma in senso opposto.

Come lubrificare in maniera naturale

Chi passa tante ore davanti al computer sa bene che uno dei problemi principali è la lubrificazione dell’occhio. Infatti, troppe ore davanti al monitor, lo seccano, creando anche un senso di fastidio. Se non abbiamo sottomano un collirio, ecco il sistema per lubrificare l’occhio in maniera naturale. Basterà semplicemente strizzare gli occhi per una ventina di volte. Già, a metà percorso, sentiremo le ciglia bagnate.

Approfondimento

La medicina sconsiglia di dormire sul lato destro, ecco perché