Per proteggerci da un’ondata di colesterolo sono queste le uova deliziose e comunissime che dovremmo evitare in cucina

Sicuramente molti di noi tengono in particolar modo alla propria salute. E, proprio per questo motivo, la cosa migliore da fare è curare alcuni aspetti fondamentali della nostra routine. A livello quotidiano, infatti, è importante prestare attenzione a ogni elemento che possa compromettere il nostro organismo. Raccogliere informazioni e confrontarci poi con un medico di fiducia è certamente la strada migliore da seguire. In questo caso, concentriamoci soprattutto sull’alimentazione. E cerchiamo di sviscerare uno degli argomenti che interessa maggiormente le persone, ossia il colesterolo.

Sono tante le persone che cercano in tutti i modi di controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Infatti, questo argomento è certamente delicato e anche fondamentale. Tenendo sott’occhio questi valori, possiamo avere l’opportunità di proteggere il nostro organismo da diversi rischi cui, inevitabilmente, andremmo incontro. Dunque, cerchiamo di capire cosa potremmo inserire o eliminare dal nostro schema alimentare (dopo aver avuto il benestare del medico ovviamente). Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un alimento che potrebbe aiutarci a mantenere bassi i livelli di colesterolo cattivi. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo evidenziato le proprietà di un altro cibo, che tra l’altro potrebbe aiutarci anche per il discorso glicemia. In questo caso, quindi, abbiamo visto dei cibi che potrebbero essere positivi per controllare questo elemento nel nostro organismo. Ma ce ne sono altri che, forse, sarebbe meglio evitare per un po’.

Uova di quaglia, il cibo ricco di colesterolo che non tutti si sarebbero aspettati

Oggi, invece, vediamo uno degli alimenti che forse sarebbe meglio evitare. Stiamo parlando delle uova di quaglia. È la Fondazione Veronesi a dircelo, spiegando anche la differenza in particolare tra uova di quaglia e di gallina. Come riportato dagli esperti, basti pensare che su 100 grammi le prime riportano 844 mg di colesterolo, mentre le seconde 372. Stiamo parlando, quindi, di più del doppio della quantità. Dunque, ora lo sappiamo. Per proteggerci da un’ondata di colesterolo sono queste le uova deliziose e comunissime che dovremmo evitare in cucina.

Attenzione, però. Questa non è una regola universale. Infatti, dovremmo confrontarci con il nostro medico di fiducia prima di cambiare le nostre abitudini alimentari. Cerchiamo di capire con lui/lei le quantità ideali di uova di quaglia per la nostra situazione specifica. Un esperto, infatti, potrà dirci con esattezza se dovremo accantonare per un po’ questa delizia o se sarà sufficiente cambiare leggermente il nostro piano alimentare.

