Novembre è arrivato e già da qualche settimana le temperature sono diventare più rigide. Dopo quasi un anno è tornato il momento di indossare il tanto amato cappotto.

Un anno trascorso nell’armadio al chiuso può lasciare sui nostri capi un fastidioso odore. A questo proposito, abbiamo consigliato come profumare cassetti e armadi in modo semplice ed efficace.

Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare che possiamo risparmiare molti soldi dando una rinfrescata ai nostri cappotti nella comodità di casa. Ma solo se non hanno bisogno di un lavaggio.

Ed ecco che per profumare velocemente i cappotti bastano solo 4 trucchetti che pochi conoscono.

Con questi semplici ed economici trucchetti potremo risparmiare e riutilizzare subito i nostri cappotti. Se vogliamo scoprire come fare, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Il primo efficace trucchetto che possiamo utilizzare per rinfrescare i nostri cappotti è il bicarbonato. Questo prodotto è eccellente per rimuovere i cattivi odori che si depositano su tessuti e superfici. Per questo motivo, possiamo usarlo per donare di nuovo velocemente freschezza ai nostri capi.

Tutto ciò che dobbiamo fare è cospargere sul nostro cappotto un po’ di bicarbonato e lasciarlo agire per circa un’ora.

Sarà sufficiente questo lasso di tempo perché riesca ad assorbire i cattivi odori. A questo punto, potremo rimuovere la polvere di bicarbonato usando una spazzola a setole morbide.

Borotalco

Questo prodotto possiede un profumo molto gradevole. Se dobbiamo trattare capi che non possono bagnarsi, come ad esempio quelli in camoscio, il borotalco è perfetto per noi.

Infatti il borotalco, oltre ad avere un buon odore, è anche molto efficace per assorbire le macchie di unto e grasso.

Come abbiamo spiegato per il bicarbonato, basterà cospargerne un po’ sul tessuto del cappotto e lasciarlo agire per circa un’ora. Rimuoviamo i residui di borotalco con una spazzola morbida e godiamoci un cappotto finalmente fresco e profumato.

Deodorante fatto in casa

Per rendere profumati i nostri cappotti possiamo creare un deodorante naturale fatto in casa. In una bottiglia spray aggiungiamo una tazza d’acqua. Dopodiché, uniamo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 20 gocce di olio essenziale alla lavanda e 20 di tea tree.

Il tea tree possiede proprietà antibatteriche, mentre l’olio essenziale di lavanda regalerà al nostro capo un profumo gradevole e piacevolissimo.

Agitiamo il flacone e vaporizziamolo sul cappotto per renderlo come nuovo in un attimo.

Sacchetti profumati

L’ultimo trucchetto prevede l’utilizzo di sacchetti profumati. Per crearli possiamo usare dei vecchi fazzoletti di stoffa oppure della juta. All’interno mettiamo delle scorze di limone o di arancia. In alternativa, usiamo un batuffolo di cotone imbevuto dei nostri oli essenziali preferiti.

Chiudiamo i sacchetti con un elastico e mettiamoli nelle tasche delle nostre giacche per averle sempre profumate e prive di cattivi odori.