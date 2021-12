L’automobile è un mezzo del quale non possiamo più fare a meno. Questa ogni giorno ci porta a lavoro, ci permette di portare i figli a scuola e ci accompagna in molti viaggi.

Per molti di noi l’automobile è un po’ come una seconda casa e può svelare diversi tratti del nostro carattere. Infatti, sembra incredibile ma il colore della nostra automobile svela delle cose insospettabili sul nostro carattere che ci lasceranno davvero sbalorditi.

Proprio come una casa, è molto importante tenere il nostro veicolo sempre pulito e profumato. Oggi vogliamo svelare che per profumare l’automobile in modo naturale e senza quasi spendere soldi bastano 4 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

In commercio esistono moltissimi profumi che possiamo acquistare. A volte, però, potrebbero costare molto, ed, inoltre, si tratta di profumi artificiali che alla lunga potrebbero infastidire.

Per questo motivo, oggi vogliamo offrire anche delle soluzioni naturali ed economiche per avere un’automobile sempre incredibilmente profumata.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Per profumare l’automobile in modo naturale e senza quasi spendere soldi bastano 4 furbi trucchetti

La soluzione più semplice ed economica è quella che prevede l’utilizzo di sacchettini profumati fai da te. Tutto ciò che dobbiamo fare è procurarci dei sacchetti di juta o di cotone e riempirli con le fragranze che amiamo di più. Se non abbiamo a disposizione dei sacchetti di questo tipo, possiamo realizzarli prendendo un pezzetto di stoffa. In alternativa, possiamo usare un fazzoletto in cotone oppure un calzino in nylon che poi chiuderemo con un elastico o un nastrino.

Possiamo utilizzare dei fiori essiccati, della lavanda oppure dei semplici fiori di campo o le bucce degli agrumi. Quelle che tutti considerano come uno scarto, in realtà, potrebbero farci risparmiare dei soldi.

Oli essenziali

Se abbiamo in casa qualche olio essenziale che amiamo particolarmente, possiamo usarlo per profumare la nostra macchina. Dovremo soltanto versarne qualche goccia su un batuffolo di cotone e metterlo dentro un sacchetto come abbiamo appena spiegato. Una volta che lo avremo riposto sul cruscotto o sotto i sedili, avremo la macchina sempre profumata.

Tappo di sughero

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma i tappi di sughero sono perfetti per sostituire le boccette di profumo dei deodoranti per automobili.

Infatti, il sughero è un materiale naturale che possiede una caratteristica unica e particolare. Questo materiale è ad elevata porosità e gli permette di imprigionare gli odori al suo interno.

Pertanto, tutto ciò che dobbiamo fare è versare sul tappo qualche goccia del nostro olio essenziale preferito. A questo punto, il sughero avrà catturato tutto il profumo al suo interno e contribuirà a rendere la nostra automobile super profumata in un attimo.

Un consiglio in più

Possiamo anche realizzare un efficace deodorante fai da te usando solo 3 ingredienti. Ricaviamo la buccia dei nostri agrumi preferiti evitando la parte bianca del frutto.

Tritiamola finemente e mettiamola in qualche sacchetto di cotone o juta. Alle scorze, aggiungiamo anche un cucchiaio di sale grosso ed uno di bicarbonato.

Il sale servirà ad assorbire l’umidità presente nel veicolo, mentre il bicarbonato manderà via i cattivi odori. Infine, le scorze degli agrumi regaleranno un piacevole profumo agli ambienti.