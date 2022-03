Tra le pulizie quotidiane la cura del bagno è quella che ci preme di più. Infatti, esso è l’ambiente in cui ci si reca più spesso e quello in cui circolano più batteri e sporcizia in generale. Inoltre, è usato da tutta la famiglia e anche dagli ospiti in alcuni casi. Per questo sarebbe meglio mantenerlo sempre agevole e pulito.

La pulizia ordinaria a volte non basta

Il water è sicuramente il pezzo che richiede più impegno nella pulizia in quanto gli scarichi di ogni tipo passano proprio da lì. Se non adeguatamente pulito, in poco tempo potrebbe diventare scuro o addirittura nero.

Quindi è nostra premura correre ai ripari con detergenti, candeggine di vario tipo per pulirne il fondo, i bordi e il relativo spazzino.

In alcuni casi potremmo decidere anche di usare dei prodotti naturali o fai da te. Ad esempio, ricorrere all’aceto ci permetterebbe di togliere il calcare e quell’odore ripugnante di ristagno. Ma non è detto che questi trucchetti della nonna siano sufficienti per ottenere una pulizia duratura proprio sul fondo dove si accumula più sporcizia.

Potremmo dunque correre ai ripari creando delle pastiglie da usare singolarmente almeno una volta a settimana nel water. Potremmo anche apporle in un’apposita scatoletta al posto delle tabs che acquistiamo normalmente.

Per profumare il fondo del wc ecco come fare delle tavolette igienizzanti e coloratissime che lasceranno un buonissimo odore

Per creare delle pastiglie fai da te ci serviranno i seguenti prodotti:

100 g di bicarbonato;

50 g di acido citrico;

coloranti alimentari;

oli essenziale di tea tree;

acqua.

Poniamo in una terrina il bicarbonato e aggiungiamo l’acido citrico mescolando bene. Aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua per permettere ai due ingredienti di amalgamarsi bene. Mettiamo qualche goccia di colorante alimentare per dare un colore al prodotto e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di tea tree. Quest’olio essenziale ha proprietà antibatteriche, quindi dovremmo metterne una buona quantità affinché abbia un buon effetto.

Nulla vieta poi di aggiungere altre fragranze di olio essenziale come il limone o la lavanda per dare una profumazione più adatta all’ambiente del bagno. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben incorporati potremo prendere un po’ del prodotto e lavorarlo con le mani dando una forma di pallina. Per lavorare più speditamente potremmo utilizzare delle formine del ghiaccio e farci aiutare a comporre la forma. Usiamo i guanti o le mani asciutte.

Dopo alcune ore queste forme saranno ben asciutte e potremo riporle dentro un contenitore di vetro in bagno o nell’armadietto, lontano dalla portata dei bambini, e utilizzarle a tempo debito. La pallina frizzerà appena verrà in contatto con l’acqua e potremmo utilizzarla la sera prima di andare a letto per ritrovarci la mattina seguente con un bagno profumato e pulito. Dunque, non solo camere e cucina potrebbero avere pulizie approfondite, ma anche il bagno e ci servirà questo rimedio per profumare il fondo del wc.