Dormire è un piacere e una necessità a cui dedichiamo molte ore ogni giorno. Di norma il sonno rigenerante avviene la notte, ma può accadere che in certi casi il letto ci accolga di giorno, soprattutto a causa di turni di lavoro. Svegliarsi ben riposati è il modo migliore per affrontare la giornata. Andiamo in bagno, ci specchiamo e a volte può capitare di notare un gonfiore al viso. Le cause possono essere le più varie e spesso sono legate a ciò che mangiamo e a quanto beviamo.

Se sono eventi che si susseguono spesso e si accusano anche altri fastidi, certamente è bene consultarsi con un medico. In altri casi, l’acqua ha un ruolo importante e i nutrizionisti raccomandano sempre di berne sui 2 litri al giorno, anche in forma di tisane o bevande poco zuccherate. In questo modo eliminiamo tossine ed evitiamo ristagni di liquidi in eccesso. Inoltre, sarebbe bene limitare alcuni cibi, come quelli salati. Prima di coricarsi, poi, meglio cenare qualche ora prima in modo leggero. Prima di dormire, poi, meglio detergere il viso e applicare una crema con un leggero massaggio. Ciò, comunque, potrebbe non bastare.

Per prevenire o alleviare occhi e viso gonfi al mattino, oltre a bere acqua e al ghiaccio ecco cosa fare

La posizione in cui dormiamo ricopre un ruolo importante. Non solo lo è per il riposo ma anche per contrastare la formazione di gonfiore agli occhi e al viso in generale. È preferibile dormire in posizione supina, cioè a pancia in su, oppure di fianco, ma non a pancia in giù. In questo modo i muscoli di distendono e la pelle si rilassa e non si schiaccia sul cuscino. Questo, inoltre, non dovrebbe essere troppo basso o troppo alto.

Per quanto riguarda invece i rimedi, il freddo contrasta il gonfiore, quindi bagnare viso e occhi con l’acqua andrebbe bene, Anche passare un po’ di ghiaccio avvolto in un panno può giovare. Se si è bevuto del tè, porre le bustine fredde sugli occhi per qualche minuto potrebbe sgonfiarli, così come alcune fette di patata o di cetriolo tenute in frigo.

Un sollievo per occhi secchi e gonfi, forse a causa di un lungo lavoro al computer, può essere l’uso di colliri appositi, da farsi consigliare dal medico o dal farmacista. Se si deve uscire di fretta, il trucco può un po’ risolvere il problema grazie al contouring.

Per prevenire o alleviare il gonfiore sul volto, quindi, si può agire in vari modi.