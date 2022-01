La lavatrice è comoda e irrinunciabile per lavare il bucato in totale tranquillità. Basta infilare panni e asciugamani nel cestello e azionare il lavaggio scelto. Purtroppo, però, proprio perché la si utilizza spesso e senza sosta, potrebbe andare incontro a spiacevoli problemi. Tra quelli in cui si incappa più frequentemente c’è la terribile puzza, come quella di muffa.

È facile accorgersene, poiché non appena apriremo l’oblò finito il lavaggio i cattivi odori impregneranno all’istante le nostre narici. Ma ciò che da maggiore fastidio è che anche i nostri capi ne usciranno danneggiati e più puzzolenti di prima.

Togliere questo sgradevole olezzo è tutt’altro che scontato e abbattersi è facile. Per fortuna, è possibile evitare la situazione o non caderci nuovamente una volta terminata la pulizia. Basterà azionare in un modo specifico la nostra lavatrice. Vediamo come fare.

L’importanza di una corretta manutenzione

Le cause dei cattivi odori in lavatrice sono da imputare soprattutto a muffa e residui di sporco. Questi potrebbero pregiudicare i lavaggi successivi e nel lungo periodo danneggiare l’elettrodomestico. Una corretta manutenzione di base è fondamentale per contrastare la puzza e tutelare il buon funzionamento della lavatrice.

Non pensiamoci due volte e operiamo una pulizia efficace di guarnizioni, cestello, filtro, tubature e altre parti che potrebbero contaminarsi. Il nostro consiglio è quello di occuparci della pulizia della lavatrice almeno un paio di volte all’anno. Se non vogliamo affidarci ai prodotti commerciali, esistono delle valide alternative naturali come aceto, bicarbonato e acido citrico.

Per prevenire muffa e cattivi odori in lavatrice ecco la semplice operazione che la igienizza a fondo

Oltre alla costante manutenzione della nostra lavatrice, esiste un altro passaggio fondamentale per la sua pulizia: la disinfezione. Per metterlo in pratica dovremo solamente attivare un ciclo apposito. Come fare?

Iniziamo impostando un lavaggio a vuoto di 90 gradi. Quando arriviamo alla fase di caricamento dell’acqua inseriamo un misurino di candeggina dentro il cassetto del detersivo. Aspettiamo che termini il processo, quindi ripetiamo il lavaggio a vuoto, questa volta a una temperatura inferiore.

È importante per eliminare eventuali residui di candeggina che potrebbero intaccare il bucato la prossima volta che laveremo i capi. Una volta che avremo terminato il secondo lavaggio, utilizziamo un po’ di alcol per pulire tutto l’oblò.

Dunque, per prevenire muffa e cattivi odori in lavatrice ecco la semplice operazione che la igienizza a fondo. Ricordiamo sempre l’importanza di non esagerare con le dosi di detersivo e ammorbidente nei cassetti, che potrebbero favorire la proliferazione della muffa. Meglio anche lasciare aperto per un po’ l’oblò al termine del lavaggio per asciugare bene l’interno.