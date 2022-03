Per prevenire lesioni e scaldare i muscoli prima di ogni allenamento possiamo praticare questi utili esercizi che prendono spunto anche dalla danza

Allenarsi fa bene ed è molto importante per la nostra salute. Ma lo è altrettanto fare un adeguato riscaldamento prima di iniziare a sollevare pesi, correre, fare aerobica o ballare. Ed è proprio dalla danza che prendono spunto questi utili esercizi per prevenire lesioni e scaldare i muscoli. Soprattutto nella danza hip hop o nella break dance, dove i movimenti devono essere sciolti e in alcuni casi a scatti, muovendo le diverse parti del corpo in modo indipendente, Questi esercizi però non sono utili solo per i ballerini, ma anzi li possono praticare tutti gli sportivi per eseguire un riscaldamento davvero efficace prima di ogni attività sportiva.

Si chiamano isolamenti e vengono eseguiti a tempo di musica, muovendo le parti del corpo singolarmente, una alla volta.

Vediamo come praticare un serie di esercizi di isolamento completa

Innanzitutto, dovremo avere a disposizione uno specchio intero dove possiamo osservare il nostro corpo mentre eseguiamo i movimenti.

Scegliamo la musica che preferiamo, ci sarà utile per concentrarci nel seguire il ritmo mentre facciamo i movimenti. E questo ci aiuterà a capire meglio quando stiamo sbagliando.

Possibilmente, indossiamo un abbigliamento aderente, tipo leggings e top, per vedere bene le nostre parti del corpo e capire se si stanno muovendo nel modo giusto.

Partiamo con il metterci in piedi davanti allo specchio. Con le gambe divaricate, non più larghe delle spalle, teniamo le ginocchia leggermente piegate. E mettiamo le mani su fianchi tenendo le spalle rilassate.

Isolamento della testa

Iniziamo con lo spostare la testa a destra e sinistra mantenendo lo sguardo in avanti. Quando arriviamo a sinistra spostiamo leggermente il mento in avanti e facciamo lo stesso dall’altra parte. Eseguiamo questi movimenti in modo fluido, a tempo di musica, per 8 volte. Il tutto senza muovere il collo e nessun’altra parte del corpo. Facciamo poi dei movimenti simili, ma questa volta spostando la testa in avanti e indietro, orizzontalmente rispetto al collo.

Isolamento delle spalle. Iniziamo sollevando solo le spalle contemporaneamente. Cercando di portarle verso le orecchie e poi le lasciamo andare. Anche in questo caso movimenti fluidi, a tempo di musica, per 8 volte. Rimaniamo sempre concentrati sul fatto che il resto del corpo non deve muoversi. Ora, con gli stessi movimenti, alterniamo le spalle. Poi passiamo ad una spalla alla volta, prima a destra poi a sinistra.

Isolamento del busto

Questo esercizio risulta più difficile dei precedenti, perché dovremo isolare completamente la parte alta del corpo e tenere immobile il resto. Sempre con le mani sui fianchi, partiamo facendo movimenti laterali alternati, destra e sinistra. Poi avanti e indietro. Ed infine cerchiamo di creare un cerchio con il busto. Facciamo ognuno di questi movimenti per 8 volte.

Isolamento del bacino

Anche in questo caso la difficoltà è elevata. Dovremo eseguire con il bacino gli stessi movimenti che abbiamo visto per il busto. Sempre mani sui fianchi e ginocchia ben piegate. E anche in questo caso tutto il resto del corpo dovrà essere fermo.

Se pratichiamo questi esercizi per la prima volta, inizialmente non sarà facile capirne il meccanismo. Ma con la pratica quotidiana riusciremo ad ottenere ottimi risultati e trarne grandi benefici.

