Quando si sottolinea l’importanza di condurre uno stile di vita sano, spesso si fa riferimento all’alimentazione. E l’indicazione, tra le altre, è quella di differenziare la propria condotta, diversificando gli alimenti nel corso della settimana, mantenendo razionalità nei consumi e capacità di selezionare ciò che è meglio mangiare.

Questo perché negli alimenti si trovano alleati importanti nella capacità di prevenire situazioni patologiche, anche tra le più gravi. E accade che ci siano sostanze benefiche in cibi che forse non ci aspettiamo. Non tutti, infatti, potrebbero aver sentito di parlare di capsaicina.

Il nome non sarà molto familiare, ma per capire a cosa si fa riferimento si possono utilizzare altri parametri. Si tratta, infatti, di un composto organico che si trova soprattutto nel peperoncino ed è responsabile del suo sapore piccante. E, anche se non tutti amano mangiare cibo che picca, nel recente passato ci sono dimostrazioni che, nelle quantità giuste, potrebbe fare bene.

Per prevenire il tumore al colon e perdere peso questa sostanza che non tutti amano potrebbe avere un ruolo importante

La University of California San Diego School of Medicine, nel 2014, ha scoperto che la capsaicina sarebbe in grado di attivare un recettore sulle cellule che compongono il rivestimento intestinale. La reazione indotta avrebbe come conseguenza la riduzione del rischio di tumore del colon retto. Questo recettore è il Trpv1 e i risultati della ricerca sono stati pubblicati sul Journal of Clinical of Investigation.

Alla capsaicina alcuni studi riconoscono anche capacità termogeniche. Il corpo umano produce, cioè, calore, favorendo il consumo calorico del corpo che dunque riuscirà ad avere un fabbisogno quotidiano maggiore. In tal modo sarà più semplice creare il deficit calorico necessario a garantirsi una riduzione o un mantenimento di peso.

Capsaicina può aiutarci, ma è importante sapere alcune cose

La capsaicina potrebbe, dunque, essere un aiuto per prevenire il tumore al colon e perdere peso. Si tratta, tra l’altro, solo di due dei benefici di cui si parla a livello scientifico, tenuto conto che ve ne sono anche altri che fanno parte del dibattito e della letteratura medica.

L’importante è non esagerare e mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. L’invito è, ovviamente, a non esagerare, tenuto conto che alte dosi di capsaicina potrebbero risultare difficili da tollerare per le mucose. E, inoltre, Humanitas ricorda che farebbe bene a non mangiare piccante chi soffre di qualche tipo di disturbo gastrointestinale, di reflusso gastroesofageo, diverticolite, emorroidi e morbo di Crohn. Quando si hanno dei dubbi o si pensa di essere in una situazione particolare, bisogna rivolgersi al proprio medico.

Lettura consigliata

Per abbassare il colesterolo e riportarlo a valori normali mangiare questo alimento sarebbe uno dei migliori rimedi naturali