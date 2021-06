Nei mesi estivi è molto più semplice che si diffondano batteri e tossine alimentari specialmente se si spezza la catena del freddo. In questi casi, i cibi conservati in modo errato, con le alte temperature possono essere veicolo di batteri nocivi per la nostra salute.

Per fortuna però ci sono delle soluzioni. Per prevenire brutte intossicazioni alimentari bastano 8 banali cose che tutti dovrebbero fare.

Infatti, basta seguire delle semplici regole a seconda che ci si trovi fuori o dentro casa e si eviteranno spiacevoli soprese.

Cosa fare se si decide di andare a mangiare fuori casa

Se si è fuori casa innanzitutto è bene aguzzare la vista per evitare un’intossicazione alimentare. Il motivo è molto semplice e lo vediamo nelle prossime righe.

Per i piatti freddi buoni e leggeri è bene assicurarsi che siano esposti in un banco refrigerato e ben protetto. Il che significa non esposto alla temperatura dell’ambiente o comunque all’aria aperta.

Se invece si preferisce optare per un piatto più caldo, bisogna assicurarsi che sia fumante e cotto alla temperatura di 70-75°C. Il terzo suggerimento è fidarsi molto delle proprie impressioni e sensazioni.

Ovvero fare attenzione alla pulizia del locale e di chi ci lavora all’interno. Inoltre, occhi sempre molto vigili sull’aspetto e l’odore dei cibi che sono serviti ma che non ci convincono.

Se al contrario si è in casa, la prima cosa da fare è lavarsi le mani sia prima che dopo aver maneggiato e cucinato gli alimenti. Le mani sono la parte del corpo che più di qualsiasi altra può entrare in contatto con i batteri trasmettendoli ai cibi in modo semplice.

Secondariamente, è di grande importanza saper conservare bene in frigorifero sia gli alimenti cotti che quelli crudi sfruttando anche elementi protettivi.

Infatti, l’uso di coperchi, pellicole trasparenti e altre coperture può ridurre il rischio di contaminazione e quindi la proliferazione di batteri. Altro elemento estremamente importante è quello di curare molto bene i piani di lavoro.

Ciò significa che bisogna sempre tenere pulito la zona della cucina dove si preparano i cibi ma non solo. Infine, l’ottavo suggerimento, molto importante, è quello di non tenere sporco il frigorifero e usare strofinacci e spugnette sempre pulite.