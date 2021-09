Questa preparazione è una sorta di ciambella salata, cucinata in comodissime monoporzioni e che stupisce per il suo incredibile ripieno. È proprio quest’ultimo a fare realmente la differenza in questa preparazione.

I modi d’insaporire i muffin sono davvero tantissimi e tutti certamente squisiti. Oggi vogliamo proporre, però, una selezione dei migliori ripieni per ottenere il massimo sapore dai muffin salati e qualche consiglio bonus da tenere sempre a mente.

Sembra incredibile ma per preparare velocemente morbidissimi muffin davvero gustosi basta aggiungere solo questo alla classica ricetta salata. Per una versione dolce ecco, invece, 10 regole d’oro per straordinari plumcakes con i fiocchi che profumano di bontà e gonfi da fare invidia.

Tutti i segreti per preparare prelibatezze salate appetitose e farcite di gusto

Ogni buon ricettario salato contiene sempre almeno una ricetta di muffin salati, belli da vedere e buonissimi da mangiare. Questi rappresentano tranquillamente sia un’ottima idea di antipasto, ma anche un secondo sfizioso o una merenda salata interessante.

Per ottenere muffin perfetti è fondamentale versare nella boule prima tutti gli ingredienti solidi della ricetta, come farine o lieviti. Solo dopo è possibile aggiungere quelli liquidi come miele, latte, latticello e così via.

Poi, anche se sembra incredibile, bisogna sempre partire da impasti grumosi per ottenere muffin incredibilmente morbidi dopo la cottura.

Sulle quantità di lievito esistono delle vere teorie, ma è consigliabile usare circa 16 grammi di lievito ogni 500 grammi di farina.

Ma quali ripieni utilizzare per ottenere muffin che lasciano chi li assaggia senza parole? Una prima gustosissima aggiunta sono i pomodori secchi, da abbinare magari a delle olive verdi in salamoia.

Altra idea interessante è quella che prevede l’aggiunta di zucchine e della pancetta. La sapiente unione di questi due ingredienti saprà realizzare un perfetto contrasto, che esploderà in un tripudio di sapori al palato.

Per chi cerca un’idea più salutare è possibile pensare ai muffin con broccoletti. Questo consentirà anche di rendere più appetitosa questa verdura ai bambini più piccoli.

E in ultimo, ma non per sapore, il muffin con zabaione salato e quartirolo lombardo, un vero piacere per il palato.

