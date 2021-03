In questi ultimi giorni freddi la pasta e patate è l’ideale per scaldarsi un po’. Grazie al suo gusto ricco può avvolgerci e riscaldarci quasi all’istante. Ma prepararla in modo perfetto non è sempre facile. A volte può risultare troppo liquida o troppo asciutta. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche segreto per prepararla alla perfezione.

Per preparare una pasta e patate gustosa e cremosa non bisogna fare questi errori

La pasta e patate è un piatto della tradizione napoletana che però si è diffuso in tutta Italia. Un piatto povero ma ricco di gusto, che soddisfa ogni palato. La ricetta non è poi così complicata, ma sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Grazie a questi è possibile preparare un piatto da leccarsi i baffi.

Un errore comune è usare solo un formato di pasta. Magari i tubettini o le mezze maniche. Invece per ottenere quel risultato rustico e delizioso si usa la pasta mista. Si può comprare in supermercato, certo. Ma l’ideale è utilizzare la pasta che abbiamo già in casa. L’importante è che il formato sia simile di dimensione e le cotture siano molto vicine. Volendo si possono usare gli spaghetti, ma vanno spezzettati molto piccoli.

Preparazione

È una cosa ormai automatica. La pasta si lessa sempre in una pentola di acqua calda. E invece per ottenere la cremosità perfetta non va assolutamente fatto. Per preparare una gustosa pasta e patate bisogna risottare la pasta. Quindi quando le patate saranno ormai morbide e quasi a fine cottura, si aggiunge la pasta. E con brodo o acqua di cottura mantecarla proprio come se stessimo preparando un risotto. La differenza è abissale e non serve aggiungere altri liquidi per renderla cremosa. Ci penserà l’amido.

Per finire, ma non meno importante c’è il formaggio grattugiato. Sicuramente per creare un’ottima crema va aggiungo il formaggio grattugiato. Ma una cosa che sanno in pochi è che il sapore più intenso si nasconde nella scorzetta. Aggiunte nella preparazione danno sapidità al piatto. E creano quell’effetto filante da mangiare con gli occhi.

Ecco, per preparare una pasta e patate gustosa e cremosa non bisogna fare questi errori. La pasta e patate nasce come piatto povero ed è proprio in questo che risiede il suo fascino. Preparata con gli scarti o gli avanzi per non sprecare nulla. Ma seguendo la ricetta originale porteremo in tavola un piatto irresistibile.