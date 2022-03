Le barbabietole rosse sono degli ortaggi molto gustosi ottimi per essere utilizzati in diverse ricette. Insieme al cavolo verza, ai cavolfiori e ai broccoli sono tra le verdure più amate dell’inverno.

Infatti dai risotti alle vellutate i veri protagonisti potrebbero proprio essere questi ortaggi.

Il loro successo è anche dovuto al basso contenuto calorico dal momento che 100 grammi contengono solo 19 calorie.

Alle poche calorie, però, si associa la presenza di numerosi elementi benefici per la salute come ad esempio sodio, potassio, fosforo e vitamina C. Acqua e fibre rendono la barbabietola perfetta per depurare l’organismo e per stimolare la digestione.

L’unica possibile controindicazione è rivolta a chi soffre di calcoli renali o acidità di stomaco, in questo caso sarebbe preferibile limitarne il consumo.

Un modo interessante e diverso dal solito per preparare la barbabietola è dare vita ad un hummus simile a quello di ceci ma più colorato.

L’hummus è un antipasto molto diffuso in Medio Oriente a base di ceci, spesso utilizzato anche come contorno o per la colazione. Veramente facile da preparare è perfetto per chi ama sperimentare nuovi sapori.

Ingredienti:

300 grammi di barbabietole;

200 grammi di ceci;

2 cucchiai di salsa tahina;

1 cucchiaio succo di limone;

olio Evo, quanto basta

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Per preparare un antipasto delizioso basta cucinare in questo modo veloce e innovativo la barbabietola rossa precotta

Per la preparazione si consiglia di utilizzare dei ceci lessi da scolare e mettere in una ciotola insieme alla barbabietola a pezzettini. Anche per la barbabietola è meglio acquistare quella già lessata al supermercato per ridurre i tempi di preparazione.

In seguito prendere un frullatore e aggiungere gli altri ingredienti, dalla salsa tahina al succo di limone, olio Evo, sale e pepe.

Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo e servire in tavola. Chi preferisce non utilizzare i ceci potrà preparare l’hummus utilizzando solamente le barbabietole.

Per chi non lo sapesse la salsa tahina, a base di sesamo e tipica dell’hummus mediorientale potrà essere acquistata già pronta o preparata in casa.

Per prepararla in casa sarà sufficiente tostare 70 grammi di semi di sesamo in una padella antiaderente. In seguito frullarli con un pizzico di sale e un filo di olio di oliva o di sesamo fino ad ottenere la salsa.

L’hummus di barbabietola potrà essere servito insieme a della verdura, a dei crostini o abbinato a piccole piadine. Se non si hanno questi ingredienti ottimo anche, molto semplicemente, spalmato sul pane.

Conservazione

L’hummus di barbabietola si conserva due o tre giorni in frigorifero chiuso in un contenitore di plastica.

Si sconsiglia di superare questi giorni per evitare che il nostro hummus perda consistenza e sapore. Quindi per preparare un antipasto delizioso basta davvero cucinare così le barbabietole.