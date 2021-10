Preparare la pizza in casa è uno di quei piaceri a cui un amante della cucina non può rinunciare. Sapere di aver fatto l’impasto con le proprie mani raddoppia lo sfizio di mangiarla. I problemi principali da aggirare sono due. Il primo è: come assicurarci che l’impasto sia buono e leggero? Il secondo è: come mangiare la pizza senza preoccuparci per la dieta? Le soluzioni a queste due questioni esistono. Mettere le mani in pasta sarà ancora più semplice seguendo la ricetta veloce che analizziamo oggi. Vedremo che per preparare l’impasto della pizza in casa bastano questi 3 ingredienti con meno di 280 calorie. Il risultato sarà un impasto per la pizza proteico e senza lievito, veloce da preparare e da gustare senza pensieri.

Un impasto fatto in casa molto diverso da quello che ci aspettiamo

La pizza è un vero classico, un alimento intoccabile la cui ricetta affonda le radici nella tradizione, e tanto in profondità. Per questo, variare (e non di poco) il modo di prepararla potrebbe risultare quasi un affronto. Tuttavia, oggi vediamo una variante dell’impasto per la pizza molto particolare, che fa a meno di ingredienti ritenuti indispensabili come il lievito. Questo impasto è pensato per chi non vuole precludersi il gusto di una buona pizza, ma vuole ridurre le calorie e magari alzare l’apporto proteico. È pensato anche per chi è intollerante al lievito e spesso rinuncia, per questo, alla pizza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Venendo alla ricetta, per preparare una pizza fatta in casa ipocalorica, proteica e senza lievito, abbiamo bisogno di:

200 millilitri di albume di uova;

50 grammi di farina di grano saraceno;

Un pizzico di sale.

Le porzioni sono calibrate per una sola pizza. Nel caso si volessero aumentare, basta aumentare anche il dosaggio. Vediamo ora come preparare l’impasto.

Per preparare l’impasto della pizza in casa bastano questi 3 ingredienti con meno di 280 calorie

Iniziamo separando gli albumi dai tuorli e versandoli in una ciotola. Una volta raggiunta la dose necessaria, montiamo a neve gli albumi, poi aggiungiamo farina di grano saraceno e sale (ne basta un pizzico). A questo punto, impastiamo gli ingredienti fino a ottenere una pasta compatta e ben amalgamata. Ricopriamo una teglia di carta forno, senza trascurare gli angoli e le pareti, e stendiamoci sopra l’impasto. Cuociamo l’impasto per 10 minuti in forno a 200 gradi. Dopodiché, possiamo condire l’impasto con gli ingredienti che preferiamo e rimettere la pizza in forno per altri 10 minuti.

Approfondimento

Aggiungiamo questo legume a zucca e castagne per preparare il piatto caldo più squisito dell’autunno