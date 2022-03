Manca poco alla festa di San Giuseppe e gustare le prelibate zeppole è quasi d’obbligo. Le vediamo esposte in tutte le vetrine delle pasticcerie e in un attimo ecco che ci viene l’acquolina in bocca.

Questo dolce della tradizione napoletana è ormai diventato simbolo di questa festività in tutta Italia. Tant’è che da Nord a Sud si approfitta della Festa del papà per prepararle in casa, fritte o al forno.

Ma anche se sembra molto semplice preparare le zeppole, non sempre il risultato è quello sperato. A volte ci sembrano troppo basse e poco gonfie, altre la forma lascia a desiderare. Questo perché è probabile che stiamo facendo alcuni errori senza accorgercene, ma davvero comuni.

Per preparare delle zeppole di San Giuseppe buone e morbide come quelle della pasticceria attenzione a questi comuni errori

La ricetta per questo dolce è abbastanza semplice e richiede pochi ingredienti. Uovo, burro, farina e acqua, non serve lievito o latte. Eppure delle volte sembra proprio che si tratti della ricetta più difficile del Mondo, non di una classica pasta choux.

La farina

La ricetta prevede che si lasci sciogliere il burro con l’acqua e che poi si aggiunga la farina. Quella più indicata è una farina poco proteica, quindi di grano tenero che non superi i W260. Ma l’errore più comune è quello di non aggiungere la farina tutta insieme. Purtroppo incorporandola poco per volta non si avrà un impasto omogeneo. Aggiungiamola tutta in un colpo solo e cominciamo a mescolare, noteremo subito la differenza.

Attenzione a cottura e temperatura

Dopo aver mescolato la farina, accendiamo subito il fornello e spegniamolo solo dopo la comparsa della patina. Facendolo troppo presto il composto non sarà ben cotto, troppo tardi sarà stracotto. Per finire facciamo raffreddare il pastello solo qualche istante prima di unire le uova, altrimenti poi sarà difficile lavorarlo.

Ora che conosciamo i trucchi per non sbagliare le zeppole, perché non proviamo una farcitura un po’ diversa? Tutti i nostri ospiti rimarranno a bocca aperta.

Crema al mascarpone e caffè per 10 zeppole circa

200 gr di mascarpone;

200 ml di panna fresca;

10 ml di caffè freddo;

cacao amaro;

60 gr di zucchero a velo.

Procedimento:

Prepariamo il caffè nella moka e lasciamolo raffreddare. Intanto mettiamo in una ciotola il mascarpone e ammorbidiamolo con un cucchiaio di legno;

Aggiungiamo la panna liquida e cominciamo a montare a media velocità. Poco per volta uniamo lo zucchero a velo e infine versiamo il caffè;

Mescoliamo finché il composto non sarà omogeneo e cremoso. Ora trasferiamolo nella sac à poche e farciamo le nostre zeppole. Finiamo con una spolverata di cacao amaro.

Quindi, per preparare delle zeppole di San Giuseppe buone e golose stiamo attenti a questi errori. Se decidiamo di seguire la ricetta originale e friggerle, non preoccupiamoci della puzza. In un precedente articolo abbiamo svelato come una spezia può liberarci dalla puzza di fritto in casa.

