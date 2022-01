Nessuno può negare che le crocchette di patate sono uno dei piatti preferiti da tutti. Anzi, sarebbe corretto dire che ogni cosa che contiene le patate fa venire l’acquolina in bocca. Basta pensare alle patatine fritte, il pollo rosolato con le patate al forno, un polpettone con le patate al forno, un gâteaux, un tortino di patate con cipolla e zucchine, e molte altre ricette gustosissime.

Le patate sono uno dei principali ingredienti che viene utilizzato nelle nostre cucine non solo per il costo davvero economico, ma anche perché si possono utilizzare in mille modi. Infatti, non bisogna dimenticare che la ricetta delle graffe contiene patate, degli gnocchi e così via.

Una ricetta così nessuno mai l’ha vista

Per preparare delle crocchette di patate che possono andare davanti a un re, l’ingrediente segreto da utilizzare è l’amido di mais. Questa ricetta che è davvero veloce e facile da preparare. Tra tutti gli ingredienti abituali, come le uova e il pepe, l’aggiunta delle paprika renderà queste crocchette, spaziali.

Ingredienti

2 o 3 patate;

1 uovo;

2 cucchiai di amido di mais;

1 cucchiaio di parmigiano;

prezzemolo;

pangrattato;

sale;

pepe;

paprika.

Per preparare delle crocchette di patate che possono andare davanti a un re, è questo l’ingrediente segreto da utilizzare

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le patate e farle bollire in acqua sul fuoco. Queste saranno ben cotte, quando si potranno infilzare per bene con la forchetta e potranno raffreddarsi prima di iniziare a pressarle nello schiacciapatate.

Nel frattempo, prendere il prezzemolo, lavarlo per bene, asciugarlo e tritarlo finemente. Ottenuta la purea di patate, aggiungere un pizzo di sale, il prezzemolo tritato e una spolverata di sale e paprika ed amalgamare con l’aiuto di un cucchiaio.

Successivamente aggiungere l’amido di mais e miscelare per bene facendo attenzione a non formare grumi. Passare a lavorare l’impasto con le mani su un piano da lavoro e stendere in tanti fusilli cicciotti del diametro di circa 2 cm.

Poi posizionare il fusillo orizzontalmente e premere leggermente con la forchetta nel verso del fusillo, proseguendo così fino a che il fusillo non sarà finito. I segni appena fatti, serviranno come guida per poter tagliare la crocchetta lunga quando i denti della forchetta e per ottenere una forma accattivante.

Successivamente, prendere un uovo sbatterlo con un pizzico di sale e intingere la crocchetta che poi sarà rosolata nel pane grattugiato miscelato precedentemente con il parmigiano. Arrivati fin qui, non resta che riempire un pentolino con olio di semi ed iniziare a friggerle.

Letture consigliate

Eccezionale questo gustoso antipasto facile e veloce da preparare in soli 5 minuti con pochissimi ingredienti