I cannelloni sono un primo piatto gustoso e molto apprezzato dagli italiani. Questo tipo di pasta si presta a diversi tipi di condimento: alla carne, vegetariani, al sugo o in versione bianca. In qualsiasi versione decidiamo di prepararli, possiamo incappare in errori che possono comprometterne la riuscita. Infatti, per preparare dei cannelloni perfetti dobbiamo assolutamente evitare questi errori.

Non far scottare la pasta

I cannelloni possono essere realizzati freschi a mano oppure acquistati in commercio. Possiamo realizzarli in casa tirando la sfoglia e preparando dei rettangoli che prima andranno sbollentati e poi farciti. Sicuramente, realizzarli a mano regalerà una soddisfazione maggiore, ma ci vorrà più tempo. Quelli venduti in commercio, invece, sono in formato di pasta secca già pronta e permettono una realizzazione più veloce del nostro primo. Se usiamo i cannelloni già pronti, è importante scottarli per 2 minuti prima di farcirli. In questo modo, la pasta prenderà corpo e risulterà più buona e consistente all’assaggio non appena sfornata. Dopo averla scottata, fermiamo la cottura mettendo le sfoglie di pasta in un contenitore d’acqua fredda. Il nostro intento è soltanto ammorbidirli, ma la vera cottura dovrà avvenire in forno.

Non riempirli adeguatamente

Se utilizziamo i cannelloni fatti a mano sarà più semplice riempirli in maniera uniforme perché andremo a chiuderli successivamente. Ma se usiamo invece i cannelloni in pasta secca, questi avranno la forma di un cilindro e saranno più difficili da riempire. Per poterli riempire in maniera uniforme da punta a punta senza trascurarne il centro consigliamo di utilizzare una sac-à-poche con la bocchetta larga. In questo modo, non solo sarà possibile riempirli in maniera omogenea, ma anche rendere la procedura più semplice.

Usare ingredienti precotti o surgelati per il ripieno

Qualsiasi sia il ripieno da noi scelto, è importante selezionare ingredienti freschi e di stagione per un risultato perfetto. Quindi, anche se questo ci porterà via più tempo, per avere dei cannelloni a regola d’arte consigliamo di preparare il ragù fresco. La stessa regola vale per la besciamella e gli spinaci. La besciamella è facilmente realizzabile in casa con pochi ingredienti, mentre gli spinaci surgelati non renderebbero giustizia al nostro piatto. E infine la ricotta: anche in questo caso sceglierne una fresca renderà il nostro piatto un vero capolavoro.

Per preparare dei cannelloni perfetti dobbiamo assolutamente evitare questi errori: dalla cottura alla scelta degli ingredienti è davvero semplice realizzare un piatto da ristorante.

