Tra tanti ingredienti che si usano in cucina, quelli più comuni sono la pasta, il pomodoro, il formaggio, le uova e il latte. A questi aggiungiamo un elemento molto versatile: la pasta sfoglia. Siamo soliti usarla per preparare strudel o fagottini, ma anche stuzzichini. È perfetta anche per delle torte salate con verdure di vario tipo. Nella ricetta che segue si utilizzeranno, invece, dei legumi: i piselli. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

2 rotoli di pasta sfoglia

300 g di piselli;

150 g di pancetta;

un uovo;

100 g di scamorza;

50 g di Parmigiano;

uno scalogno;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Per preparare con pasta sfoglia e altri ingredienti questo piatto, cominciamo a scaldare un po’ d’olio in padella e a rosolare lo scalogno tritato. Versarvi poi i piselli, sale e pepe. Dopo 10 minuti di cottura con il coperchio, aggiungervi la pancetta a cubetti e lasciare cuocere per altri 10 minuti. Adesso imburrare una teglia rotonda, distendere un rotolo di pasta sfoglia e fare dei buchi con la forchetta. A questo punto versarvi i piselli, un uovo sbattuto insieme al Parmigiano e la scamorza tagliata a pezzetti. Richiudere con l’altra pasta sfoglia, spennellare, se si vuole, con un tuorlo d’uovo e cuocere a 200 gradi circa per 30 minuti.

Per preparare con pasta sfoglia e uova e poco altro queste veloci ricette salate e dolci è necessario questo ingrediente insolito

I piselli di solito si mangiano nelle zuppe e nelle minestre, anche se con la pasta corta e il riso sono davvero buoni. È scontato, quindi, usarli in ricette salate, mentre è insolito inserirli nelle preparazioni dolci. Proviamo a gustarli preparando questa torta i cui ingredienti sono:

150 g di piselli lessati;

150 g di ricotta;

3 uova;

50 g di zucchero;

250 g di farina 00;

una bustina di lievito per dolci.

Frullare i piselli con la ricotta. A parte sbattere le uova con lo zucchero e unirvi a poco a poco la farina setacciata insieme al lievito. Aggiungere poi i piselli con la ricotta e mescolare. Versare il composto ottenuto in una forma per ciambellone, imburrata e infarinata, e cuocere a 170 gradi per 40 minuti.

Come la pasta sfoglia, con i piselli si possono preparare tanti piatti gustosi, dal primo al dolce, passando per dei contorni ottimi per accompagnare la carne.